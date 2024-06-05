大學排名｜QS：本港為全球最國際化高等教育體系之一　畢業生就業情況待改善

▲ 本港院校優勢為國際化，獲QS形容為「全球最國際化高等教育體系之一」、「研究影響力全球領先」。（資料圖片）

本港院校優勢為國際化，獲QS形容為「全球最國際化高等教育體系之一」、「研究影響力全球領先」，惟就業情況及可持續性方面有改善空間。

本港在多項指標均取得高分，包括國際教員比例（99.8）、國際學生比例（96.1）及論文引用次數（78）。QS表示，反映出本港「強大的國際定位及研究影響力」，成為「著名教育中心」。

國際教員比例方面，6間大學均取得100分、打進世界前100名，其中城大排名最高、列第13位，其次為科大列第22位；國際學生比例方面，兩間大學列世界前20名，當中城大及浸大均獲100分，分別排第7及19位；至於論文引用次數，亦有兩間大學躋身世界前二十，包括城大獲100分排第6名、科大獲99.7分排第16名。

QS亦稱，本港雖在學術及研究方面取得卓越成就，但在改善畢業生就業上仍面臨挑戰，故強調應在成功與不斷變化的經濟及政治格局間取得平衡，「對維持全球地位至關重要」。同時，本港院校在僱主聲譽指標表現亦較遜色，均未能打進百大，港大最高排第135位。

另外，全球三甲排名有別往年，除美國麻省理工學院繼續穩佔榜首外，倫敦帝國學院由第6位躍升至第2位，美國哈佛大學亦由第4位升至第3位，英國牛津大學則維持第3位。

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