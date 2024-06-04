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產學研1+計劃｜中大7項目獲「產學研1+計劃」撥款　團隊開發工程骨軟骨組織填補受傷關節

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

中大獲創新科技署「產學研1+計劃」資助七個項目。（梁偉榮攝）

獲撥款100億元的「產學研1+計劃」，早前與24位大學研發團隊代表簽署合作備忘錄，其中中文大學獲資助7個項目，為本地院校中數量最多。有團隊開發具模仿天然關節組織的工程化骨軟骨組織，填補受傷的關節；亦有團隊研發化手術機械人系統，表現與市面上最好的「達文西」手術機器人「睇齊」，冀透過計劃資助提升全球機器人手術的可及性。

中大醫學院生物醫學院教授陳佩與團隊開發了新型自體間質細胞（MSC）為基礎、具有模仿天然關節組織的工程化骨軟骨組織（eOCT），經動物模型的臨床評估後，發現eOCT可快速、持續地再生高品質透明軟骨，媲美臨床金標準自體移植，且不會傷害患者自身的軟骨。陳佩指，軟骨的疾病和損傷很常見的，運動創傷、肥胖及軟骨關節退化均會引起組織的負荷和軟骨的創傷，惟現有的治療方法治標不治本，團隊於是開發eOCT。

陳佩指，eOCT主要於病人的骨髓裏提取幹細胞，將其培養至足夠的數量，造成骨和軟骨的微組織，再將成千上萬的微組織構建成整個組織的架構。團隊過去兩年與新加坡的一個團隊進行良好作業規範（Good manufacturing practice）的生產應證，陳佩指，放進人體內的產品須在無菌的車間裏製造，團隊於車間內，以病人幹細胞製成的骨和軟骨的組織，需時約3個月，及後就可運回來香港，放進病人的關節裏面。她續指，團隊正進行的首次人體的安全性測試，預料6月尾可將所有病人的eOCT放進其關節內。團隊與威爾斯親王醫院及伊麗莎白醫院的醫生合作，以微創的關節鏡，將工程的骨和軟骨組織放進受傷的腳，結果發現損傷可以即時被填補。

陳佩期望，在計劃的資助下克開發新的骨關節炎 BOCT系列，進行BOCT療效II期臨床試驗；並將經過驗證的GMP生產流程轉移回香港，針對個別患者開展eOCT軟骨損傷治療，目標成為第一個於本地發明、開發、製造和商業化的個人化先進治療產品。

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200人團隊設計手術機械人零件 價錢僅坊間十分一

中大工程學院機械與自動化工程學系教授歐國威與團隊研發「普及化手術機械人系統」，此項目透過與醫療機器人創新技術中心及初創公司康諾思騰的合作，開發安全、經濟且有效的手術機器人平台，讓全球更多患者能以合理成本享受頂尖的醫療技術。

歐國威指，全球每年有4460萬個手術，只有4%的手術用機械人做，項目希望做一個機械人滿足剩下的96%的手術。團隊過去四年於香港及內地進行了超過150個真人測試，全部均順利完成，表現可以跟市面上最好的「達文西」手術機器人「睇齊」。歐國威指，機器人大部分零件均由200人的團隊設計，價錢為坊間的五分一甚至十分一，做到表現好之餘，價錢亦相宜。

歐國威指，計畫專注於開發第一代多端口腹腔鏡手術機器人，適用於泌尿科、婦科和普通手術，能為外科醫生提供精確且直觀的操作，提升手術質量和效率，料項目將為香港和內地病人帶來顯著利益，提升全球機器人手術的普及和可及性。

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