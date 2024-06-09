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好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

【周吉佩/太太黃彥欣/中年好聲音/星二代/優才(楊殷有娣)書院/父親節】育有一對仔女的《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩（吉吉）與太太黃彥欣（Louise）分享夫妻相處之道，原來兩人對於育兒有截然不同的理念，Louise是緊張大師，而周吉佩則是放手型爸爸，讓子女跌跌撞撞，兩人都因為在育兒路上理念分歧而爭吵過，但夫妻間自有一種相處之道的默契，就是吵架不過夜，當晚就要解決問題。吉吉非常感恩太太支持追夢，大讚對方是賢內助，適逢父親節到來，他們坦言只有一家人簡簡單單在家食個晚餐就滿足了！

周吉佩子女一人錫父母一啖，好有愛！（陳慧安攝）

父親節周吉佩︱女兒奪進步獎吉吉歸功太太

周吉佩與太太黃彥欣的愛女包包今年讀小三，而兒子Jasper今年6歲，一家四口非常幸福，太太辭去原本的工作全力協助丈夫打理音樂學校，就讀本地的直資一條龍名校優才(楊殷有娣)書院的包包勇奪3個學業進步獎，吉吉卻歸功於太太教導有方，

首先第一件事就是要多謝太太，因為女兒本身讀書不是很標青，她都是要花很多心機去教她，前一個學期的確學分不是那麼好，因為女兒不是很主動學習的小朋友，所以要靠媽媽去鞭策。

周吉佩囝囝好鍾意接受訪問，甚有做明星天份。（陳慧安攝）

父親節周吉佩︱吉嫂2招令女兒成績進步

聽落非常甜蜜，但吉吉竟然用「暴龍」來形容太太，「當她們溫習的時候，她就會變成暴龍，然後就會不停罵，這些過程就很勞心勞力。」而在旁的Louise則嬲爆爆地說：「不要把我整個形象惡化了，每個媽媽教小朋友都會這樣，有可能保持美態去教嗎？」Louise指全靠兩個方法令女兒成績突飛猛進，第一就是貼題，第二就是預早很多時間去溫習，「6月考試，4月尾我就要開始，短期記憶對她（女兒）來說很辛苦。」

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父親節周吉佩︱家庭開支不吃不喝要6萬元

除了學業外，周吉佩和太太都很注重仔女的興趣發展，兒子主要都是打鼓，也學過跆拳，而女兒包包曾經都學過琴、畫畫等等，不過現在多數會在學校上興趣班，今年包包就嘗試烹飪及roller，讀直資學校學費也不少，吉吉就大爆家庭開支達5位數，「如果我不吃、不買家庭開支起碼到6萬元。」而吉吉就將所有收入給太太管理，Louise手執財政大權「拍拖的時候，已經是所有錢都是她處理，我負責去賺錢回來算了。」

夫妻都不會強逼仔女讀興趣班，就如吉吉喜歡唱歌，也不會強逼女兒學唱歌，

現在我會想她們自發性多一點，你想爸爸教我就教，我不想他有一個感覺是我逼你，我覺得有些事情是潛移默化的，例如我喜歡唱歌彈結他，就很自然會去學。

有了小朋友後，很多夫妻都會將焦點放在仔女身上，而忘記了維繫夫妻感情一樣重要。周吉佩原來靠看電影來維繫，「8點半就會趕晒小朋友去睡覺，兩公婆就一齊入房看Netflix。」不過這個美好時刻要看吉吉的時間表，爆紅的吉吉大時大節都去賺錢，試過兩個星期都見不到小朋友，惟有靠視訊及電話去溝通。」

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父親節周吉佩︱吉吉「半神半豬」隊友

問到Louise覺得吉吉是神隊友還是豬隊友，Louise笑言吉吉是「半神半豬」，「好忙的時間，他就問你『我這件衣服在哪裡？穿什麼衣服？我今天弄什麼頭？不能不認你就是豬！」Louise笑著罵老公。

不過他都有「神隊友」一面，就算工作再忙，他回家都會跟小朋友玩激烈的遊戲，背著雷射槍，明明就很累，就會忍不住拿手機去拍他。吉吉絕對是最佳「陪玩專員」。

但吉吉就不滿地表示，太太經常緊張大師上身，「如果我和兒子出去，他會狂打電話給我，然後問有沒有吸汗巾？有沒有擦汗？譬如我照顧他上學這個動作很簡單，打十次電話給你，進門了沒有？入課室之前要喝水。」

周吉佩因為《中年好聲音》而爆紅。（陳慧安攝）

父親節周吉佩︱單親家庭成長樂觀面對

單親家庭成長的吉吉，從小就很想有一個完整的家庭，家庭觀念重這也是Louise下嫁他的原因，「我覺得是因為他的背景，令到他的性格其實是很樂觀很正面的，我是比較負面，小時候已經知道將來的老公一定要是正面去平衡我，我不想好像累鬥累一樣，他就真的做到我心目中的擇偶條件，正面、樂觀、開心、幽默。」

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父親節周吉佩︱夫妻相處之道：即晚解決矛盾

每對夫婦都有一套夫妻相處之道，周吉佩與太太就是矛盾要當晚解決，不要過夜。吉吉說：「試過一次過夜就是參加《中年好聲音》，冷戰了3晚，第3晚我忍不住，凌晨4時拉太太起身，就是等她不是很清醒，人最軟弱的那一刻，捉住去談。」最後太太當然屈服給吉吉去追夢，成就了他今日的事業。

周吉佩一家四口大合唱。（陳慧安攝）

父親節周吉佩︱改變想法 做人最緊要開心

周吉佩追夢成功成為歌手，但原來太太一直都不支持他追夢，更非常掃興說：「我不想聽你說任何夢想的東西。」吉吉大爆太太曾希望仔女將來做醫生、律師、飛機師，Louise就在旁邊表示現在變了，「錢也很重要，不過開心更重要，還有心地要善良。」吉吉就指太太想法轉變是因為一次經歷，

她之前突然跟我說工作不開心，我就跟他說一句話：「不要做了。」不開心已經是最大的一件事需要停止，那件事帶給你快樂，賺少錢不要緊，我們不會馬上餓死，人生流流長幾十年，自己不開心你賺回來的，可能會屈到病。

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父親節周吉佩︱教子女追夢要貼地

對於將來子女想走的路，他們都持開放態度，但會從旁分析，「你想做醫生，學歷要高，工作時間很長，基本上沒有自己的人生，但可能換來使命感、金錢等等。」提到如果好像爸爸般想做歌手，吉吉就指追夢要貼地，「參加歌唱比賽或者你去練習唱歌找演出機會，這是你要去實現夢想的一個方法。」我們做父母只可以在旁邊幫他去實現這件事。

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