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火警｜小西灣邨瑞樂樓火警電力中斷　房署爭取今晚恢復部分公用設施電力

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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東區區議員何毅淦指，瑞樂樓公共電力供應已初步恢復。（何毅淦fb圖片）

小西灣邨瑞樂樓地下總掣房今日（4日）清晨發生一宗火警，火勢很快受控，事件中無人受傷，但全座大廈電力供應中斷。房屋署表示，正全力爭取在今晚恢復部分公用設施電力，及盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。

房屋署指，經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正進行裝修工程，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施因而嚴重受損，導致電力供應中斷。

房屋署續指，已即時派員到場，聯絡各相關部門採取應急行動，盡快協助居民，特別是行動不便或有照顧需要的住戶；亦立即安排維修承辦商及聯絡港燈，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓。現正全力爭取在今晚恢復部分公用設施電力，及盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。

房屋署又稱，瑞樂樓共有590多戶居民，已特別安排職員探訪有特殊需要的住戶，並在地下設置查詢櫃檯、派發樽裝水、與水務署安排水車到場提供清潔飲用水、聯同東區民政事務處及關愛隊派發午飯及晚飯、安裝臨時照明等。東區民政事務處亦已開放小西灣社區會堂（香港小西灣小西灣道15號小西灣綜合大樓地下）作臨時庇護中心予有需要的市民使用。

房屋署會繼續密切監察事故的進展，並適時向受影響居民提供進一步的協助。

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責任編輯：梁薾心

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