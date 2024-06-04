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季度預報｜天文台預測今夏氣溫正常至偏高　雨量正常至偏少但仍或有暴雨

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

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本港今年夏季料溫度正常至偏高，雨量正常至偏少。（天文台圖片）

天文台表示，厄爾尼諾在過去多月繼續減弱，預計正過渡至「ENSO中性」狀態，拉尼娜有可能在今年下半年開始發展。本港今年夏季料溫度正常至偏高，雨量正常至偏少。

天文台日前發布最新季度預報，指厄爾尼諾在過去個多月繼續減弱，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，厄爾尼諾正過渡至「ENSO中性」狀態。其後，預料赤道太平洋中部及東部的水溫將繼續下降，拉尼娜有可能在2024年下半年開始發展。

而在氣候變暖的背景下，本港夏季氣溫有顯著長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高，加上世界各地大部分氣候模式預測今年夏季華南的溫度正常至偏高，故預料本港今年夏季溫度正常至偏高。

天文台又指，綜合考慮厄爾尼諾過渡到「ENSO中性」狀態、氣候模式的客觀指標及過往表現的統計分析，預料本港今年夏季雨量出現正常至偏少的機會稍高，但本港仍有可能受暴雨影響，市民應為雨季作好準備。

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責任編輯：梁薾心

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颱風 氣候暖化 太平洋 拉尼娜 厄爾尼諾 暴雨 天文台

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