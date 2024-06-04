營養早餐｜早餐食魚蛋燒賣「愛子女變成害子女」 6款必備早餐懶人食譜重拾健康

▲ 6款營養早餐懶人包食譜。

【早餐/早餐配搭/兒童健康/營養早餐】早餐對身體健康十分重要，一份適量的早餐，可以協助提供人體所需的營養，供給能量來應付日常活動，令集中精神及頭腦靈活，因而增加學習能力，幫助學童的身體健康成長。各位靚媽們，子女每日的早餐不能求其食，要食得健康，食得好。

營養早餐｜早餐的食物來源

現時市面上的早餐，大致有以下幾類﹕穀物類（建議多選擇全麥穀類）；全麥麵包；燕麥片；肉、魚、蛋及代替品和奶類及代替品；蔬菜類及水果類。

衛生署學生健康服務建議，一頓營養均衡的早餐應包括穀物類，並按需要加入蔬菜類、水果類、肉、魚、蛋及代替品類或奶類及代替品類食材，同時更要飲適量的流質飲品如清水、低脂／脫脂奶等。

至於早餐的份量因人而異，年齡、性別、體重和不同的活動量都會影響熱量的需求。

營養早餐｜兒童早餐食譜

早餐A：瘦肉時菜湯米粉／通粉／米線

早餐B： 低脂／脫脂奶蛋花燕麥片＋無添加糖果醬全麥麵包

早餐C：低脂奶／脫脂奶＋無添加糖早餐穀物＋新鮮水果或無添加糖果乾

早餐D：生菜絲牛肉或魚肉粥＋腸粉（少油、少醬汁如豉油、甜醬）

早餐E： 低脂／脫脂芝士三文治＋高鈣無糖／低糖豆漿

早餐F：高鈣無糖／低糖豆漿＋蒸饅頭

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營養早餐｜早餐不宜進食的食物

不少小朋友都喜歡高糖分、高鹽的食物，但以下兩類食物絕對不能用來作為早餐之選，媽媽們要留意。

高糖分食物：飲品，如汽水、忌廉蛋糕、檸檬茶飲品



高脂肪或高鈉質（高鹽分）食品：如炸雞髀、香腸、魚蛋、午餐肉、即食麵、曲奇餅、點心如燒賣等。

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