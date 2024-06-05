減碳生活｜林超英Rap《超英歌》關注過度消費　「唔好再問我有冇開冷氣」

▲ 思匯政策研究所邀請林超英與獨立音樂人 Luna Is A Bep 合作，唱作歌曲《超英歌》，關注時尚產品過度消費。（思匯圖片）

每逢夏天，就會聯想起前天文台台長林超英30多度高溫仍堅持不開冷氣的環保意志力。思匯政策研究所近日邀請項目「Hong Kong 2050 is Now」資深顧問─林超英，與獨立音樂人 Luna Is A Bep 合作，共同唱作歌曲《超英歌》，更拍攝音樂影片（MV），今天（5日）在不同音樂串流平台發布，歌曲除了關注時尚產品過度消費，當中更大搞爛gag，以歌詞「唔好再問我有冇開冷氣，如果我開冷氣我會通知你。」幽默回應網民不時PM林超英，關注他有無「破戒」開冷氣。

今年度世界環境日以恢復自然為主題，而以可持續消費去選擇更低碳的時裝，有助善待地球。思匯政策研究所指出，時裝產業每年排放的溫室氣體佔全球總量約8%，而香港每天約有多達388噸紡織品被消費者、商業和工業機構棄置，加重堆填區和垃圾處理負擔。而近年 「快時尚」迅速興起，鼓吹過度消費，不止大量耗費自然資源，更加劇氣候變化，因此思匯發起項目「Hong Kong 2050 is Now」，邀請項目資深顧問─前天文台台長林超英，與獨立音樂人 Luna Is A Bep 合作，唱作《超英歌》，以喚起大眾關注時尚產品過度消費的問題。

《超英歌》今天（5日）在音樂串流平台發布，他們早前更在香港海事博物館拍攝MV，獲非牟利環保組織 Redress 借出二手服飾協助，並邀請本地藝術家何博欣繪製歌曲封面。

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思匯政策研究所 Hong Kong 2050 is Now 項目主管譚芷菁表示，相較15年前，現時消費者平均購買的衣服數量增加60%，但保存衣物時間只有以前的一半，希望今次跨界合作能接觸到更多青少年，關注日常生活應對氣候變化。

首次參與Rap歌的林超英直言，起初以為Rap歌詞讀快少少不難，但原來都不簡單。他更指，當今世代用「恐嚇行銷」、「喊打喊鬧」已行不通，因此希望透過歌曲「入屋」，買衣服貴精不貴多、買質量較好較耐用、不要盲目追求時尚潮流，「每個人邁出一小步，聚沙成塔，社會就會向零碳未來邁出 一大步。」他更笑言：「「現時世界令很多人鬱悶，我希望『混吉』rap 一下，能帶給大家歡樂，讓公眾至少 能開心一會，如果聽完歌曲會令大家買少點東西就更是功德無量。」

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至於獨立音樂人 Luna Is A Bep就指，與林超英討論歌曲內容，明白到「所有環保行為要行之有效，必須由心而發，要實踐者愛這個世界，才會心悅誠服地做環保，而且要一步一步改變。」她更透露，其中私心為林超英寫了一句歌詞「唔好再問我有冇開冷氣，如果我開冷氣我會通知你。」是因為大家每次見林超英就只關心他是否有開冷氣，感到很可惜，其實他提出不同議題，都值得延伸討論。

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責任編輯：吳雋妍