高鐵臥鋪︱臥鋪高鐵未必平過機票？　格價出行精明玩

旅遊界料再掀高鐵熱潮，亦冀吸內地客平遊香港。本報比較高鐵首發周六（15日）夜臥北京往返香港玩2日1夜，同機票比較，高鐵二等座來回約1,847元，最貴動臥下鋪則要2,611元，而機票則要逾4,000元，貴高鐵逾8成至1.6倍；但若選擇前一天的機票，來回只需約2,000元，同高鐵價相近，因此旅客出門最好先格價，並且視乎交通時間決定。

本報從交通時間及票價，比較高鐵及飛機周末短綫遊的利弊。

若以周末坐夜臥高鐵出遊，最理想是周五晚出發，翌日周六清早到達目的地，玩足近2日，周日晚上回程，周一早上已返抵原居處，當天早上可以直接返工，名符其實玩到盡，不過橫跨4天，實玩2天，交通較為舟車勞頓。若選擇飛機，則周六早上出門，中午已到達，玩到翌日周日傍晚或晚上返歸，同樣玩2日1夜，相對輕鬆。

不過高鐵與機票價格有一定差距。由於首發夜臥高鐵往京滬，在下周六才開通，以北京西站往返西九龍站為例，周六（15日）晚出發，周一（17日）晚回程，最平二等座1,847元，最貴動臥下鋪2,611元。同期比較周日（16日）北京出發，17日晚上返京的中國國際航空為例，經濟艙來回4,885元，貴高鐵逾8成至1.6倍。不過機票價格浮動，若以正常周六（15日出發，16周日回程）機票為例，只需2,075元，只較高鐵二等座貴228元，甚至平過動臥下鋪500多元。

至於西九龍站往上海虹橋站的夜臥高鐵，周六（15日）單程由二等座682元，至最貴高級動臥下鋪1,821元；若以國泰航空周日（16日）往上海，單程2,850元，機票貴逾5成至3倍。

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記者：吳雋妍