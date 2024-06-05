職場女性︱日睡3至4小時不靠咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？

▲ 睡眠時間少，不代表是少睡精英。

都市人愈來愈習慣夜睡，但你們習慣幾點起床？最近與某間公司新上任CEO飯局，席上談及做運動保持身材時，CEO指自己多年來習慣每晚12點睡覺，但早上5點已經起床跑步，再回到公司處理事務，日睡幾小時的做法，延伸到討論少睡精英（sleepless elite）的話題，究竟何謂少睡精英？

少睡精英︱全球有3%人口屬於少睡精英

早於2011年，美國加州大學三藩市分校研究發現，全球有約1％至3％人口是天生的「短睡者」（short sleepers），這批人每日只需短睡4至5小時，已經可以精力充沛睇處理全日事務，而且全日都不會昏昏欲睡，也不需要靠飲咖啡奶茶等含咖啡因的飲品提神，屬於職場上令人羨慕的「少睡精英」（sleepless elite）。

少睡精英︱為何出現少睡精英？

美國加州大學三藩市分校研究人員發現，少睡精英可能與基因相關。研究人員追蹤了美國加利福尼亞州一對母女，該對母女習慣接近午夜時入睡，第二天早晨早起，每晚的睡眠大約只有6小時，身體狀況良好。基因測試結果顯示，這對母女體內一個名為hDEC2的基因發生變異，其他家庭成員身上同一基因沒有變異，睡眠情況正常。

少睡精英︱少睡精英健康出問題嗎？

研究也發現，少睡菁英通常充滿活力，即使長期睡眠不足也健健康康，而且較具耐痛和調適情緒能力，個性傾向外向、樂觀和好挑戰。換言之，少睡精英是貓頭鷹和早起鳥兒的混合體。

睡眠不足帶來嚴重健康問題

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少睡精英︱全球少睡精英名人代表

少睡精英不乏世界知名成功人士，包括美國前總統特朗普，根據英國Telegraph報道，Donald Trump每日只睡3至4個小時，因其集團業務廣泛，需花極多時間處理。他將自己的成功歸於少睡，直言「每日睡足12至14小時的人，怎樣與每日只睡3至4小時的人競爭？」

全球電動車龍頭特斯拉的CEO馬斯克，每日只睡6小時；荷里活明星Dwayne Johnson只睡3至5小時。至於英國前首相戴卓爾夫人和邱吉爾都睡得少，卻要睡午覺，故不能計算在內。

少睡精英︱睡眠拖延症

睡眠不足，不代表你是少睡精英，可能是患上「睡眠拖延症」。

HKU Sleep Lab 資料顯示，「睡眠拖延症」(bedtime procrastination) 的概念由荷蘭的心理學研究團隊提出，指未能按照原定時間上床入睡，而且並沒有任何外在因素或條件阻礙睡眠。即使理性上知道按原定時間睡覺會較有精神，患者仍然會不自控地延遲上床入睡的時間。

少睡精英︱建議成年人至少睡7至9小時

國際睡眠協會（National Sleep Foundation）建議成年人每晚要有7至9小時睡眠時間，以維持健康體重及愉快心情，充足睡眠亦有助提升記憶力及運動表現。

不同年齡層的理想睡眠時間如下︰

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不過，新任CEO謙虛地否認自己是少睡精英，只表示是家庭教育所致，因為爸爸自童年時期便很早叫醒他們，習慣了早起的緣故。

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