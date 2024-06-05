天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命

▲ 大家互相支持。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】歌手鄭俊弘（Fred）與太太何雁詩（Stephanie）早前接受鄭丹瑞的網上頻道《健康．旦》節目訪問，首次公開兒子Asher患罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。

Stephanie指Asher在2023年尾證實患罕見遺傳病「天使綜合症」，即患者會有快樂的舉止、嚴重說話障礙、行動能力與認知能力有困難、容易癲癇發作。

他們明白照顧有特殊需要的孩子或會讓人感到孤獨，但希望其他照顧者知道他們在這段旅程中並不孤單，並需一同支持孩子們，也希望罕見病在不久的將來能被治癒。帖文一出後，大家紛紛留言支持並送祝福。

天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文 指囝囝笑聲為生活帶來力量

天使綜合症│為對方守秘密半年

至於香港天使綜合症基金會創辦人Joson日前在社交網透露早於半年前接觸Fred與Stephanie，並為對方守了秘密半年。

直到近日Stephanie透露兒子仔Asher患病，Joson才晒出一張對方攬着愛女陳詠寧（Chloe）合照，而詠寧同樣自幼患「天使綜合症」。

▲ Stephanie攬着詠寧。

天使綜合症│留言分享故事

Joson指之前有留意Stephanie去年11月曾受訪提過阿仔Asher發展遲緩，17個月仍未爬行走路，只會說BB話，令Fred和Stephanie相當擔心，因此Joson留意到Asher的情況，憑經驗確實有少許像天使綜合症患者。

Joson表示回想在去年12月鼓起最大勇氣在Stephanie社交網留言分享了自己的小故事，建議他們去做DNA排序，從基因病入手，希望及早找到病因，對小朋友日後發展及學習有莫大幫助，之後收到Fred和Stephanie的訊息表示Asher確診天使綜合症。

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天使綜合症│同路人互相扶持

他認為小天使永遠二人的禮物，阿女詠寧有生命的意義，再苦的路都有一點甜，教懂他們如何用生命去感動生命。

兩個家庭更不時相約見面，互相關心扶持，而Joson一家在今年6月1日亦有出席Asher的生日會，為壽星仔慶祝！

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