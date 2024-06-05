  • 24°C
香港時間 : 2024605日 (三) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肥媽網民野生捕獲真實一面　疑因一事被激至面燶燶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

肥媽疑因一事被激至面燶燶！

Maria Cordero（肥媽）平日都積極在「小紅書」分享生活短片，有近12萬名粉絲，而往往看到藝人更真實的一面就要靠網民的「野生捕獲」，分分鐘比藝人上載的短片更精彩！

早前，有網民在「小紅書」分享自己在餐廳外偶遇肥媽的片段，記下肥媽的真性情！

肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻

肥媽因一事被激至面燶燶

在23秒的片段中所見，肥媽穿上鮮色外套，加上其外形，確實相當易認。當日肥媽與一名男子在日式燒肉店門外等位，肥媽不時望入餐廳，她皺著眉向侍應遞上紙張，當侍應轉身走後，她就面燶燶地將紙張遞給同行男子，似乎不滿等位需時。

公開影片的網民當肥媽偶像，未有在Caption寫下有關她面燶燶一事，她寫道：「人生於世上有幾個知己......她的成名曲好好聽。」

肥媽未有因明星身份而「打尖」，守規矩地慢慢等位，否則又引起一場風波。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肥媽傳授三大回南天除濕方法　做一件事被網民斥唔環保
11:54 2024/03/11
肥媽傳授三大回南天除濕方法　做一件事被網民斥唔環保
中年好聲音2丨肥媽回應與古淖文「母子」之說　稱比賽期間刻意斷纜保持距離
13:39 2024/04/02
中年好聲音2丨肥媽回應與古淖文「母子」之說　稱比賽期間刻意斷纜保持距離
中年好聲音2丨古淖文形容與肥媽關係　視陳蕾為推動力：做人應該要望人好
18:30 2024/04/08
中年好聲音2丨古淖文形容與肥媽關係　視陳蕾為推動力：做人應該要望人好
甄妮被伍仲衡指控開騷「唔找數」　樂壇風紀連環回應指爆肥媽借耳環不還
15:55 2024/04/27
甄妮被伍仲衡指控開騷「唔找數」　樂壇風紀連環回應指爆肥媽借耳環不還
人口老化︱70歲肥媽擁19名子孫仍搵定老人院養老　自責愚孝害死母親
12:51 2024/05/08
人口老化︱70歲肥媽擁19名子孫仍搵定老人院養老　自責愚孝害死母親
肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻
14:01 2024/05/30
肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻

你可能感興趣

肥媽傳授三大回南天除濕方法　做一件事被網民斥唔環保
11:54 2024/03/11
肥媽傳授三大回南天除濕方法　做一件事被網民斥唔環保
中年好聲音2丨肥媽回應與古淖文「母子」之說　稱比賽期間刻意斷纜保持距離
13:39 2024/04/02
中年好聲音2丨肥媽回應與古淖文「母子」之說　稱比賽期間刻意斷纜保持距離
中年好聲音2丨古淖文形容與肥媽關係　視陳蕾為推動力：做人應該要望人好
18:30 2024/04/08
中年好聲音2丨古淖文形容與肥媽關係　視陳蕾為推動力：做人應該要望人好
肥媽 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險