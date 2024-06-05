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肥媽被網民野生捕獲真實一面　疑因一事被激至面燶燶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 15 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

肥媽疑因一事被激至面燶燶！

Maria Cordero（肥媽）平日都積極在「小紅書」分享生活短片，有近12萬名粉絲，而往往看到藝人更真實的一面就要靠網民的「野生捕獲」，分分鐘比藝人上載的短片更精彩！

早前，有網民在「小紅書」分享自己在餐廳外偶遇肥媽的片段，記下肥媽的真性情！

肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻

肥媽因一事被激至面燶燶

在23秒的片段中所見，肥媽穿上鮮色外套，加上其外形，確實相當易認。當日肥媽與一名男子在日式燒肉店門外等位，肥媽不時望入餐廳，她皺著眉向侍應遞上紙張，當侍應轉身走後，她就面燶燶地將紙張遞給同行男子，似乎不滿等位需時。

公開影片的網民當肥媽偶像，未有在Caption寫下有關她面燶燶一事，她寫道：「人生於世上有幾個知己......她的成名曲好好聽。」

肥媽未有因明星身份而「打尖」，守規矩地慢慢等位，否則又引起一場風波。

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