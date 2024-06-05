BNO︱BNO「定居」後可轉交本地生學費　業界揭英大學為賺錢自決照收國際生學費

▲ BNO「定居」後可轉交本地生學費，業界揭英大學為賺錢自決照收國際生學費。

近年不少港人家庭透過BNO「5+1」移民英國，而一批最早移英的家庭，如今踏入第5年即將可獲永居資格。今年1月，當地教育國務大臣宣布，在今年8月1日起，獲得定居身份的大學生將獲得本地生學費（Home Fee）資格，不需再繳付國際生學費。然而，有傳媒引述業內人士透露，若已經用國際生身份入讀大學，校方為收取較高昂學費，或不容許學生中途轉資格。

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BNO︱英國最新最新大學學費政策

蘇格蘭國會早於2023年宣佈，已於當地連續住滿3年的BNO「5+1」簽證持有人，入學時在蘇格蘭居住，可享受學費豁免；而居於英國其他地方3年者，則可以本地生學費資格報讀當地大學，但英國其他地區一直未有跟隨相關政策。

直至今年1月25日，負責高等教育的英國國務大臣Robert Halfon，發表對2024/25年度高等教育學生援助政策，當中特別提到以較高昂的國際生學費入讀大學的新移民，包括透過BNO移民英國的港人，若在課程中途獲得「永久居留身份」（Indefinite Leave to Remain），將可以轉為繳付本地生學費。

聲明指出，就讀學生如果在學期期間獲得定居資格之後，在下一個學期年度起，修讀餘下課程的學年，都擁有繳付本地生學費的資格。換言之，若在2021年首批以BNO簽證移英的港人子女，有機會在3年大學課程中途轉換身份，獲得餘下課程的學費支援。

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BNO︱學費決定權於大學

對於不少帶同15至17歲子女移英，但又不夠錢供子女讀大學的港人家長而言，這個大學學費最新安排無疑是大喜訊。然而，有本地傳媒引述業內人士透露，校方有機會以當時用國際生學額取錄，並非本地生學額為由，拒絕國際生轉交本地生學費，以多賺一點學費。而從網上資料亦顯示，英國大學學生的學費資格（Fee Status）是由大學或大專院校決定，教育部只發出基本指引，校方仍有很大的酌情權。

BNO︱本地生與國際生學費相差數倍

現時英國大學的本地生及國際生學費差距足有3至4倍，2024/25年度的英國本地生學費維持在上限9,250英鎊（約9.2萬港元），而國際生學費則按大學及學科各有不同，以英國倫敦大學學院（University College London，UCL）為例，2024/25學年物理學士學位學費為37,500英鎊（約37.5萬港元），與本地生學費相差足有3倍之多。

另外，牛津大學國際生的學費約在33,050英鎊至48,620英鎊不等（約33萬至48.6萬港元）；若是修讀醫科，其國際生在第4至第6年的臨床醫學費用明顯更高，每年學費為57,690英鎊（約57.5萬港元），與本地生學費更是相差6倍。

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