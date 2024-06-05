  • 24°C
香港時間 : 2024605日 (三) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BNO︱BNO「定居」後可轉交本地生學費　業界揭英大學為賺錢自決照收國際生學費

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

BNO「定居」後可轉交本地生學費，業界揭英大學為賺錢自決照收國際生學費。

近年不少港人家庭透過BNO「5+1」移民英國，而一批最早移英的家庭，如今踏入第5年即將可獲永居資格。今年1月，當地教育國務大臣宣布，在今年8月1日起，獲得定居身份的大學生將獲得本地生學費（Home Fee）資格，不需再繳付國際生學費。然而，有傳媒引述業內人士透露，若已經用國際生身份入讀大學，校方為收取較高昂學費，或不容許學生中途轉資格。

最新影片：

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

BNO︱英國最新最新大學學費政策

蘇格蘭國會早於2023年宣佈，已於當地連續住滿3年的BNO「5+1」簽證持有人，入學時在蘇格蘭居住，可享受學費豁免；而居於英國其他地方3年者，則可以本地生學費資格報讀當地大學，但英國其他地區一直未有跟隨相關政策。

直至今年1月25日，負責高等教育的英國國務大臣Robert Halfon，發表對2024/25年度高等教育學生援助政策，當中特別提到以較高昂的國際生學費入讀大學的新移民，包括透過BNO移民英國的港人，若在課程中途獲得「永久居留身份」（Indefinite Leave to Remain），將可以轉為繳付本地生學費。

聲明指出，就讀學生如果在學期期間獲得定居資格之後，在下一個學期年度起，修讀餘下課程的學年，都擁有繳付本地生學費的資格。換言之，若在2021年首批以BNO簽證移英的港人子女，有機會在3年大學課程中途轉換身份，獲得餘下課程的學費支援。

同場加映：英國大學QS2025排名

點擊圖片放大
+9
+8

BNO︱學費決定權於大學

對於不少帶同15至17歲子女移英，但又不夠錢供子女讀大學的港人家長而言，這個大學學費最新安排無疑是大喜訊。然而，有本地傳媒引述業內人士透露，校方有機會以當時用國際生學額取錄，並非本地生學額為由，拒絕國際生轉交本地生學費，以多賺一點學費。而從網上資料亦顯示，英國大學學生的學費資格（Fee Status）是由大學或大專院校決定，教育部只發出基本指引，校方仍有很大的酌情權。

BNO︱本地生與國際生學費相差數倍

現時英國大學的本地生及國際生學費差距足有3至4倍，2024/25年度的英國本地生學費維持在上限9,250英鎊（約9.2萬港元），而國際生學費則按大學及學科各有不同，以英國倫敦大學學院（University College London，UCL）為例，2024/25學年物理學士學位學費為37,500英鎊（約37.5萬港元），與本地生學費相差足有3倍之多。

另外，牛津大學國際生的學費約在33,050英鎊至48,620英鎊不等（約33萬至48.6萬港元）；若是修讀醫科，其國際生在第4至第6年的臨床醫學費用明顯更高，每年學費為57,690英鎊（約57.5萬港元），與本地生學費更是相差6倍。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

移民英國｜買樓後校區突縮小兒子錯失名校學位　移英港人向國會議員投訴結果...
10:26 2024/04/08
移民英國｜買樓後校區突縮小兒子錯失名校學位　移英港人向國會議員投訴結果...
英國租屋︱移英港男呻租屋廁所唔俾裝花灑　網民不撐反批：係你有問題
13:35 2024/04/12
英國租屋︱移英港男呻租屋廁所唔俾裝花灑　網民不撐反批：係你有問題
移民英國｜移英港人「健康原因」決定回流　急尋人頂租住現住單位惹議： 有咩病香港先醫到
10:16 2024/04/18
移民英國｜移英港人「健康原因」決定回流　急尋人頂租住現住單位惹議： 有咩病香港先醫到

你可能感興趣

移民英國｜買樓後校區突縮小兒子錯失名校學位　移英港人向國會議員投訴結果...
10:26 2024/04/08
移民英國｜買樓後校區突縮小兒子錯失名校學位　移英港人向國會議員投訴結果...
英國租屋︱移英港男呻租屋廁所唔俾裝花灑　網民不撐反批：係你有問題
13:35 2024/04/12
英國租屋︱移英港男呻租屋廁所唔俾裝花灑　網民不撐反批：係你有問題
移民英國｜移英港人「健康原因」決定回流　急尋人頂租住現住單位惹議： 有咩病香港先醫到
10:16 2024/04/18
移民英國｜移英港人「健康原因」決定回流　急尋人頂租住現住單位惹議： 有咩病香港先醫到
BNO 大學教育 學費 學士 大學 移民 倫敦 英鎊 牛津大學 英國

最高瀏覽

按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩釀禍︱30歲女游水突頭暈嘔吐　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1個位置絕不能按
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險