按摩危機｜港女頭暈手腳麻痺　求醫揭按摩惹禍　醫生警告：1位置絕不能按

【按摩／正骨／啪頸／頭暈／麻痺／頸椎受傷】找人按摩千萬要小心慎選，避免造成永久傷害！近日有名女網民發文，指自己早前去看「中醫」，該名中醫認為她的膊頭有高低移位問題，為她進行正骨和「啪頸」；結果她隔日起床後感頭暈、手腳麻痺，遂到醫院檢查。掃描結果發現她頸項受傷，直言「成世人未試過暈咁耐」。

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港女正骨致頭暈手腳麻痺

該名女網民在上周六（1日）在「連登討論區」中發文，表示2星期前去看中醫調理身體，對方本來為她按摩手臂，隨後指她「膊頭高低不平移位」，隨即為她進行肩膊正骨和「lock咗幾下頸」（啪頸）。女事主隔天起床後，走路時感覺頭暈，形容「行路浮浮吓，企直個人就搖吓搖吓」，頸後和肩膊位置同時出現疼痛感，連帶雙腳感沉重疲累，偶爾會有手腳麻痺情況。她直言：

估唔到發生喺自己身上。成世人未試過暈咁耐，好辛苦。

女事主續指，其後去過醫院進行詳細檢查，X光掃描顯示一切正常，院方要求她再進行磁力共振掃描（MRI），對此她感到不安，坦言「希望唔會有咩大事啦。」

事主：嚴格嚟講佢只係自稱醫師

帖文一出後隨即引來熱烈討論，不少人都認為是該名中醫的錯誤「啪頸」動作導致事主頸椎受傷，女事主亦透露在中醫網中找不到該名中醫，「嚴格嚟講佢只係自稱醫師」。

女事主在留言區補充，MRI報告出爐後顯示她的頸椎C3至C7位置輕微受損，有「頸椎狹窄／突出」問題，造成神經受壓，從而導致頭暈、手腳麻痺等症狀。

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推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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