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台灣男星丨唐治平母親陳屍住所天台 　兩度拒認屍精神狀況令人擔憂

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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唐治平母親被發現陳屍住所天台。

台灣偶像劇《花樣少年少女》、《求婚事務所》男星唐治平，其73歲母親昨日（3日）被發現陳屍住所天台，執法人員到場後查出唐母於2日前獨自搭電梯到天台，未有再落樓。

執法人員隨後登門通知時，發現唐治平處於極度醉酒的狀態，多次否認遺體是他母親。

被發現成身酒味

唐治平經理人接受傳媒查詢時，指前陣子唐治平剛進新劇組，不過近來卻常無故失蹤，劇組工作人員向經理人反應，指唐治平每次來到拍戲現場，常會聞到身上有濃濃的酒味，與對方談到此事，他則稱因為嚴重失眠，所以要靠喝酒助眠，因為他情緒容易激動，所以經理人不好再多說。

唐治平73歲母親昨日（3日）被發現陳屍住所天台。

與母親同住

據知唐治平與母親同住於淡水的租屋處，房租約1萬7千元，有近半年的時間沒有繳交房租，累計欠租約10萬元台幣，事發3天前母子曾為了就業事情大吵，母親憤而離家卻發生憾事。

唐治平和母親住在淡水已有1年多，之前他已3年沒有拍戲，最近客串大愛台作品，卻因拍攝時狀況不斷遭換角。

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唐治平行為令人擔憂

鄰居還透露平常唐媽媽都會到社區看報紙，無業的唐治平則常常拿著酒瓶在住家附近閒晃，還會不時發出聲音，住戶們對於他的行為都很擔心。

有指當唐治平見到遺體，二度否認是自己的母親，渾身酒味的他說：「這不是我媽媽」、「怎麼會有我家鑰匙？」隨後返家吃東西。

直到第二次警方還拿出證件比對，唐治平依然否認是母親，直到唐治平表妹到場，才完成認屍，精神狀況令人擔憂。

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