時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣

▲ 香港首間Salomon專門店。（圖片品牌提供）

時移世易，從前nike和adidas兩大運動品牌獨大的情況今不復見，刻下不少從前走山系路線的品牌成功進佔運動圈，並紛紛取得佳績，於1947年於法國創立的Salomon是其中表表者，姍姍來遲早前終於在港設立首間專門店，大家毋須再四出尋覓，終於可以一次過看盡品牌的每一個系列。

今天看似是老掉大牙兩個品牌互相合作推出聯乘產品，其實仍然是市場上的妙藥靈丹，很明顯今天要談的主角Salomon是當中的受益者。創立於1947年的Salomon，這年頭隨著不同高級時裝品牌陸續幫它加推一把，再加上悉心部署，「所羅門」已經非昔日被困於山系範疇的吳下阿蒙。

▲ 限量版ACS PRO球鞋自2021年推出後，一直是鞋迷心目中的傳奇型號，最初的靈感來自2000年中期山鞋型號的ACS PRO，經設計團隊改良後升級為Agile Chassis System（ACS）穩定性功能，配合鞋身Kurim支架，成為時尚人士搶購的鞋款之一。（$1,698/圖片記者攝）

有說Salomon之可以登入時尚人士的購物清單裏，不得不數到2015年它得到來自巴黎時裝店Broken Arm的垂青，話說Broken Arms的3位創辦人均是戶外運動的愛好者，作為一間店內既有咖啡店，亦有著唱片發售的lifestyle店舖，3位主腦當年打破固有銷售產品的模式，嘗試將奢侈品牌例如Prada的鞋履與Salomon的運動鞋一起擺放發售。

其中一位創辦人Romain Joste說︰「當我們開設這間店舖時，我們的想法是策劃能夠給我們帶來情感的產品，而給我們帶來情感的主要是不同的設計。」

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於是他們在引入Salomon登山靴，同時要求品牌製造一款獨家產品，更甚的是設計上必須進行調整，令它脗合了今天的時裝美學，而這一種做法竟成了Salomon日後在市場上得以急速冒起的重要原因，看看當歌手Rihanna於2023年在Super Bowl表演時穿上MM6 Maison Margiela X Salomon紅色Cross Low球鞋，演唱過後一瞬間在全球售罄就是最好的例子。

作為香港首間的專門店，店內依照不同的運動類別進行區域劃分，包括越野跑、路跑、戶外和運動時尚專區。

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每個區域都設置了具有代表性的戶外運動或生活場景裝置，並展示了各種功能齊全的Salomon運動鞋、服裝和裝備，顧客可以身臨其境地感受Salomon產品，而新店開幕更推出了3款限量版，好此道者不容錯過。

地址：K11 Art Mall地下G11 & G24店（3462 2157）

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