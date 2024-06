荷里活資深男星Erich Anderson癌逝終年67歲　遺孀悲慟：我十分難過

▲ Erich Anderson

曾參演劇集《新星空奇遇記》(Star Trek: The Next Generation)、金球獎劇集《Felicity》、電影《黑色星期五4》(Friday the 13th: The Final Chapter)的資深男演員Erich Anderson驚傳離世,終年67歲。



據《New York Post》昨晚報道,Erich Anderson於5月31日因癌症離世。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 《新星空奇遇記》 ▲ 《Felicity》

演出多套經典

Erich Anderson同為演員的太太Saxon Trainor,在昨晚亦透過個人IG宣布此不幸消息,表示:「我的丈夫在與癌症鬥爭後去世,對此我十分的難過,無法寫任何話語。」

Saxon Trainor在IG同時轉發由姊夫寫的悼念文:「作為一名演員,安德森職業生涯十分成功,他30多歲就出演一部經典作品《Felicity》,後來更參與如《十三號星期五4》、《新星空奇遇記》等多部作品。他是個聰明又有趣的人、是個出色的廚師,也是小說家,他的病痛已經結束了,我十分想念他」。

《十三號星期五》電影官方X平台上亦發文向Erich Anderson致敬:「安息吧埃里希.安德森」,並附上電影中Erich Anderson的劇照。

最新影片推介:鄭則仕專訪

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5