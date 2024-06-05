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荷里活資深男星Erich Anderson癌逝終年67歲　遺孀悲慟：我十分難過

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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Erich Anderson

曾參演劇集《新星空奇遇記》（Star Trek: The Next Generation）、金球獎劇集《Felicity》、電影《黑色星期五4》（Friday the 13th: The Final Chapter）的資深男演員Erich Anderson驚傳離世，終年67歲。
　
據《New York Post》昨晚報道，Erich Anderson於5月31日因癌症離世。

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  • 《新星空奇遇記》 《Felicity》

    • 演出多套經典

    Erich Anderson同為演員的太太Saxon Trainor，在昨晚亦透過個人IG宣布此不幸消息，表示：「我的丈夫在與癌症鬥爭後去世，對此我十分的難過，無法寫任何話語。」

    Saxon Trainor在IG同時轉發由姊夫寫的悼念文：「作為一名演員，安德森職業生涯十分成功，他30多歲就出演一部經典作品《Felicity》，後來更參與如《十三號星期五4》、《新星空奇遇記》等多部作品。他是個聰明又有趣的人、是個出色的廚師，也是小說家，他的病痛已經結束了，我十分想念他」。

    《十三號星期五》電影官方X平台上亦發文向Erich Anderson致敬：「安息吧埃里希．安德森」，並附上電影中Erich Anderson的劇照。

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