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億萬駙馬丨伍富橋嗲掂老婆做呢一件事　億萬千金Shirley賢淑又霸氣十足

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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伍富橋（Alvin）取得一位賢妻！

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）在2022年5月8日結婚，結婚兩年多的二人常被討論富貴生活，又有網民批評Shirley的樣貌，而Shirley就曾發文霸氣地反擊。

Alvin、Shirley無懼「風雨」，愛得堅定的二人不時在社交網放閃、耍花槍，Alvin就透露自己在發燒後嗲掂老婆他做一件事，簡直「閃爆Mon」！

億萬駙馬丨伍富橋贈鑽戒賀結婚兩周年　反被太太質疑：點解你有咁多錢？

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伍富橋向老婆耍「嗲功」

Alvin透露自己發燒達4日後去看醫生，有胃口時就向老婆耍「嗲功」：

燒咗四日終於去咗睇醫生 食完藥晚飯完全冇胃口食

到宜家終於有返少少食慾 嗲咗老婆兩句 佢就入廚房煮嘢俾我食 

話係Comfort food

其後，Alvin就影著Shirley親手煮的肉絲湯米，又再影著Shirley在深夜時間在製作甜品，Alvin真是相當「有口福」！

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為伍富橋準備「愛心便當」

Shirley細心地照顧Alvin的飲食需要，她在Alvin參加「樂施毅行者2023」時，度身訂造「出戰餐單」，Alvin就解釋：「因為我對大部份食物敏感，調味料重一點我身體也接受不了，所以她會特別煮俾我，否則我跑步時一旦敏感發作，少則影響進度，嚴重可能有危險。」足見Alvin嫂十分疼錫老公仔。

Alvin也大讚太太：「因為每次Support Team食飯時都會見返自己嘅老婆，而且佢每次都準備晒所有食物及要更換嘅裝備，佢真係好辛苦嘅，出錢出力嚟支持都冇怨言，心入面好感激佢，娶到佢係好幸運。」

Shirley又曾半夜為老公仔炮製宵夜，她製作無蛋無奶無麩質的西多士，更親自餵老公食。

Shirley曾為為參加「毅行者」的Alvin準備愛心便當。

億萬千金有霸氣一面

Shirley一直被網民批評樣貌，又指Alvin是「食軟飯」，Shirley就曾發文反撃網民，當中她提到：「我不是一個出眾的妻子, 但也一定不會是一個很差的另一半。 起碼對於這點我還是有信心的。不是我特別有自信，而是我不覺得作為一個不偷不搶、不做壞事的正常人類，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。」

她續指：「我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。」

她在最後更霸氣地指：「講到尾就係『佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多』。」

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