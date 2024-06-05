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平機票｜HK Express 台中單程機票$88起　優惠期只限兩天

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

香港快運推平機票。（曾耀輝攝）

HK Express 6月5至6日推出台中機票優惠，香港飛台中單程票價$88起，來回連稅$977起。不過價格只包一件隨身物品，若要兼含手提行李每程索價$138；若隨身物品加一件20公斤寄艙行李$388。旅行日期由6月11日至12月13日，暑假旺季亦可供選擇。

HK Express 5月8日起實施全新行李制度更新，此後需要購買「經濟飛」/「無憂飛」才可享有一件手提行李，隨身物品加手提行李合計不可超過7公斤。

所有寄艙行李費用以按件收費計算，提供2個重量選擇，分別是一件20公斤和一件32公斤，每位旅客可於網上為其預訂添加最多2件寄艙行李，而行李額度不能共享或轉讓給其他旅客。

需要購買寄艙行李，建議預訂「隨心飛」/「無憂飛」，較先預訂「輕便飛」/「經濟飛」後加行李平。

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