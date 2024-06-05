專注力︱好累卻晚晚捨不得睡？ 留神子女或患睡眠拖延症影響專注力

▲ 好累卻晚晚捨不得睡？ 留神子女或患睡眠拖延症影響專注力 。

早前講到全球只有3%人口屬於少睡精英（sleepless elite），少睡精英每日只需短睡4至5小時，已經可以精力充沛睇處理全日事務，而且全日都不會昏昏欲睡，也不需要靠飲咖啡奶茶等含咖啡因的飲品提神，是職場上令人羡慕的精英打工仔。少睡精英已獲研究證實與基因有關，但現時都市人晚晚不睡睡覺，則可以延伸至另外一個話題——「睡眠拖延症」。

睡眠拖延症︱睡眠拖延症成因

香港大學心理學系睡眠研究所資料顯示，「睡眠拖延症」(bedtime procrastination) 的概念由荷蘭的心理學研究團隊提出，指未能按照原定時間上床入睡，而且並沒有任何外在因素或條件阻礙睡眠。即使理性上知道按原定時間睡覺會較有精神，患者仍然會不自控地延遲上床入睡的時間。

這種現象的確越來越普遍，都市人生活壓力大，白天忙碌的工作限制了個人自由，導致夜晚回家後報復式熬夜，「剝奪」自己的睡眠時間。

很多人因為工作壓力大，下班後為了追求個人時間（metime），故意推遲睡覺的時間，由開始的12點入睡推遲到12點30分，再推遲到1點甚至1點半等。有研究指出，熬夜活動成為都市人最佳紓壓手段。但是疲勞本身也會擾亂睡眠，進而形成惡性循環，越累越睡不著。

第三個成因是過度依賴3C產品。睡前過度使用電腦、手機、會令報復性睡前拖延症更加惡化。多篇研究顯示，螢幕發出的藍光會干擾人類的「睡眠－清醒週期」，讓你越看越有勁。

【兒童睡眠】孩子晚睡的4大壞處 醫生：為做功課晚睡太不值

睡眠拖延症︱哪種人較容易有睡眠拖延症？

香港大學心理學系睡眠研究所資料引述研究指出，以下三類人比較容易患上睡眠拖延症：

自制能力較低的人和本來有拖延習慣的人：因為平時生活缺乏自律，而且有拖延習慣，難以遵從原定的人睡時間。

心理質素欠佳的人：他們會較容易在面對壓力時出現負面情緒，希望延遲入睡獲得喘息空間。

性格較外向的人:性格外向使他們樂於跟別人交際，平日花更多時間在社交平台，推遲了入睡的時間。有研究顯示這類人的睡眠拖延症更嚴重。

睡眠拖延症︱睡眠拖延症的負面影響

香港大學心理學系睡眠研究所資料引述研究指出，患上睡眠拖延症，會令工作、讀書效率和專注力下降，並更容易產生負面情緒 ，或更容易出現抑鬱徵狀，而有抑鬱症的人的睡眠拖延徵狀亦會相對嚴重。長期缺乏睡眠會影響心臟和免疫系統的健康及提高阿茲海默症的風險 。

睡眠健康︱兒童半夜磨牙不只心理壓力大 研究：身體恐缺乏2種營養素

睡眠拖延症︱青少年睡得好成績好

睡得充足有助長期記憶力，影響學習表現。加拿大麥基爾大學曾研究一群7至11歲小童，發現足夠的睡眠對數學、語文成績的影響最大，估計孩童約14%的數學成績，7%的英文成績，與睡得飽不飽有關。另外，史丹福大學最新研究顯示，若有30分鐘午睡，就可降低睡眠不足的不良影響，改善免疫和神經內分泌系統。

睡眠時間︱小兄妹日睡6小時軍訓式生活 看清兒童睡眠不足5大危害+理想睡眠時間

睡眠拖延症︱不同年齡兒童睡眠時間

據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation，NSF）報告，將各年齡層分為9組，由0到65歲以上開始分類，並指出建議的睡眠時間，年紀越少所需的睡眠時數較多，初生BB可以日多達睡17小時。該協會指公布有關研究結果，希望助大眾改善的作息時間。不同年齡層的理想睡眠時間如下︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

從今日開始，不如嘗試早點上床睡覺，挽救自己的生命吧！

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5