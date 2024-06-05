香港小姐丨前港姐賣后冠還債移美重過新生活　楊婉儀慶祝54歲生日：我不介意變老

▲ 95年港姐冠軍楊婉儀近況曝光！

1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie）自結婚後淡出娛圈，其後丈夫受債務纏身，傳出她以港姐后冠抵押還債，5年前更一家四口移民美國開展新生活。

早前迎來54歲生日的楊婉儀於IG分享慶生照，當中她以英文撰文，其大意是指：「我不介意變老 ，我的內在小孩永遠不老。」

縱然楊婉儀的額頭以及眼簾有皺紋，不過蘋果肌飽滿，身型亦好弗，翻看其IG，原來她喜愛行山和做Gym，難怪身型keep得到啦。

【重過新生】楊婉儀抵押后冠還債返美做老師 18歲大女高中畢業升讀媽媽母校！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

美國住所空間寬敞

不少網民送上生日祝福：「生日快樂，我希望你的一天充滿愛、歡笑和蛋糕。為另一個充滿樂趣的一年乾杯」、「越來越老了? 年齡只是一個數字。成熟的女人更有魅力、更美麗」和「你看起來還是一如既往的很棒。」

另外，從楊婉儀分享的照片所見，其住所空間寬敞，客廳放了一張大梳化，牆身以及房門是白色，感覺素雅，看來楊婉儀於美國生活得不錯。

▲ 楊婉儀跟丈夫王帥勳。（取自instagram）

【重過新生】楊婉儀慶祝大女17歲生日 曾抵押后冠還債返美做英文老師養家

移美重過新生活

楊婉儀跟前練馬師王登平的兒子王帥勳於2003年結婚，育有一對子女，淡出娛圈的她曾開辦美式教育幼稚園、網上遊戲公司以及公關公司等。可是，楊婉儀與王帥勳自2018年起捲入金錢糾紛，欠下合共千萬元巨債，楊婉儀更要抵押港姐后冠及美國三藩市的物業來還債。

2019年底，她帶同大女Hannah和16歲細仔Jonah移居美國重過新生活，楊婉儀為了養家重投教育工作，自行設計兒童英文課程，楊婉儀不時分享網上授課的照片，教學工作忙碌。

最新影片推介：鄭則仕專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5