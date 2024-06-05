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靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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攝過量雌激素可致癌症性早熟，即睇16款不含雌激素雞翼名單。

【雞翼/雌激素/雞翼激素/雞翼測試/兒童性早熟/內分泌】雞翼是港人餐桌上常見的食材，不過坊間一直流傳雞翼含有雌激素，很多家長都擔心會影響孩子健康，因而選購標榜無雌激素的雞翼。TOPick曾委托本地生物科技公司「水中銀」進行測試，發現有16款雞翼不含雌激素，被評為「品質卓越」，各位爸爸媽媽不妨參考。

TOPick記者於各大超市購買了16款雞翼，售價由$39至$89不等，並委托本地生物科技公司「水中銀」進行檢測。水中銀利用2種魚胚胎為雞翼樣本進行生物毒性安全測試，結果16個樣本均通過測試，全部不含雌激素，並獲得「綠魚」評級，即品質卓越。

點擊下圖看16款不含雌激素雞翼名單：

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攝過量雌激素可致兒童性早熟

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士指出，雌激素是指女性荷爾蒙，是人體自我產生的激素。在正常情況下，人體不需要額外攝取雌激素，但隨著工業化發展、環境的污染，令很多產物出現影響內分泌系統的物質，包括獸藥、農藥等，這些外來影響物質，簡稱雌激素，又名內分泌干擾化學物。

過量攝取雌激素可能引發人體各種疾病並導致內分泌失衡，如癌症（包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

她提到，孕婦、兒童、患癌症或腫瘤疾病，以及患有乳腺組織增生的人士，都不建議過量吸收含有類雌激素物質的產品。

陳博士建議，消費者選購雞翼時，可參考以上安全清單，並留意包裝上是否標明不含雌激素。

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