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繁花劇透丨第3集劇情預告　李李撮合魏總范總見面想搶阿寶生意

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 分鐘前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第2集講到李李在眾人簇擁下，女王般出現在至真園門口。

第3集 （5/6）

夜東京今天客人寥寥，原來都跑到黃河路看新開的至真園了。

至真園開業，政商雲集，包間緊俏。

李李三番五次給阿寶送去請帖，阿寶始終沒有回復，卻跟范總約在紅鷺，李李轉而挖角范總。

李李把老糊塗范總拿捏得死死，范總已經忘記自己在紅鷺約了阿寶。

汪小姐急得團團轉，不停打電話催阿寶，他要是再不來，范總的生意恐怕就被別人做去了。阿寶不去至真園，照例去了紅鷺。

另一邊，海寧皮草小王子魏總前呼後擁來到至真園，魏總手下尋釁滋事，被阿寶狠狠教訓。有人的地方，就是江湖。

阿寶明白：范總被灌了迷魂湯，這場鬧劇幕後主使就是李李。

李李也沒有善罷甘休，她繼續撮合魏總、范總見面，想截胡阿寶的生意。

范總趁機開口對阿寶坐地起價，汪小姐為保護阿寶生意，來回奔波傳話，跑到腿也斷了，終於把一肚子火發在裝腔作勢的魏總頭上，不過魏總好像並不生氣。

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