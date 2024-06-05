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台灣歌手丨劉若英陷爭產風波　被指與胞姊共謀搶失智祖母房產

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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劉若英陷爭產風波！

台灣女星劉若英近日被長居海外的姑丈徐東榮跨海提告，他表示岳母鍾光儀在2011年已經是失智老人，無行為能力。

被指搶失智祖母房產

在2012年11月23日，（劉若英的親姊姊）劉若玉竟趁祖母失智，涉嫌偽造土地所有權的買賣契約書、建築改良物所有權買賣移轉契約書，利用虛為買賣的方式，將岳母名下房產移轉登記在自己名下。

對於遭到自己親人指控，劉若玉到案後否認犯行，她表示在2007年間，她和妹妹劉若英開始共同照顧祖母鍾光儀，直到2011年開始才請外籍看護照顧，而告發她的姑丈徐東榮則長年居住在國外，並未有參與照顧祖母。

台北地檢署認為，沒有任何事證可以證明劉若玉以假買賣的方式，將鍾老太太名下的房產移轉到自己名下，因此認為罪嫌不足，處分不起訴。

劉若英與姊姊被控奪失智祖母房產。

劉若英被指為共謀

不過劉若英表妹向傳媒指出，事實根本不是如此。她表示不只「房產轉賣」可疑，且劉若玉在進行祖母房產交易時，把原該知情的姑丈矇在鼓裡，姑丈後來才提告侵占，並指控劉若英昧於事實全力保護其姊的不法利益，直批「劉若英幾乎與共謀無異！」

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親戚反面

劉若英表妹指出，原本劉若英、劉若玉還與姑丈一家來往密切，但事情進入官司階段，劉若英甚至私訊回表妹說：「我唯一感到不明白的是：為什麼親戚之間，不能先問姐姐？請她說明？而要直接找律師！（請注意：妳父親從來沒有問過姐姐，而是直接告她。）不過，已經發生了，我也收到律師信了。我也不想再討論了。」

由此可知，因為此事不僅是表姐妹間，劉家與徐家也已經完全翻臉。

另外，有指私下親友也對劉若英為了大晒親情照，不時貼出祖母病容，覺得她的作法非常不妥。

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