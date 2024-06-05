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藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 19 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【藥物回收／全港藥餘回收計劃／屈臣氏／太平山青年商會】相信大家家中都有備用藥物，有時放過期會直接丟進垃圾桶。香港屈臣氏與太平山青年商會攜手合作，推出「全港藥餘回收計劃」，讓市民可以把藥物帶到指定屈臣氏藥房進行回收，協助處理剩餘或過期藥物，易賞錢會員亦可在計劃期間透過活動賺取易賞錢積分。

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全港藥餘回收計劃

今年太平山青年商會與香港屈臣氏合作，於即日起至30日期間推行「全港藥餘回收計劃」，讓市民可以把過剩或過期藥物帶到全港18區約60間屈臣氏藥房的藥餘回收箱進行回收。

計劃邀請接近50位立法會議員和區議員，以及超過50間私營及社福機構共同合作和參與，於相關議員辦事處、社區服務中心和約100個指定屋苑中提供約500個家居藥餘回收點和約1000個回收箱，望以透過計劃去提高市民對藥物與健康問題的認知，以及教育如何安全及妥善處理藥餘。0

不過大家要注意，必須在藥劑師當值期間進行回收，如果藥餘數量較多則可先透過「Watsons隨時Chat」向當值藥劑師溝通；另外，這次計劃只能回收藥丸，並不包括藥水及危險藥物（如嗎啡、興奮劑、催眠劑等），所收集之藥餘會經由註冊藥劑師點算，再運往領有相關牌照的服務商進行銷毀。

香港屈臣氏亦就著計劃推出易賞錢積分回贈，易賞錢會員只要在計劃期間首次成功回收藥餘，即可獲得100易賞錢積分，優惠只限一次；據易賞錢官網資料，易賞錢會員於購物時可向商店出示易賞錢應用程式內的易賞錢會員二維碼，以利用獎賞積分來換取現金折扣優惠；易賞錢兌換率為每50獎賞積分當作港幣1元現金付款。每次現金折扣優惠兌換須為港幣1元之倍數。

全港屈臣氏藥房位置

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除了香港屈臣氏，萬寧今年亦將於6月7日至7月4日期間推出「萬寧回收藥物計劃」，規模延伸至全港近60間萬寧藥房，提供更方便的回收藥物服務。市民只要在計劃期間前往萬寧全線設有藥房的分店（機場分店除外），將剩餘或過期藥物（只限固體藥丸，不包括危險藥物及藥水）投進「藥物回收箱」，所收集的藥餘會轉交到由環境保護署認可的化學廢物收集商，然後再送到化學廢物處理中心妥善銷毀。

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