藥物百科｜美國研發「殺精凝膠」　男士每日搽膊頭即可避孕不影響「興致」無副作用

【避孕/避孕凝膠/避孕藥/精子】避孕可能又多一個新選擇！近日美國波士頓內分泌學會發布一款新型「男性避孕凝膠」實驗結果，聲稱只要塗抹於男性身上，即可有效減少精子數量，不會影響性慾，更無任何副作用。產品目前已獲階段性成功，測試現已進展到第二階段，預料通過後可為避孕選擇提供新的突破。

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綜合外媒及《The Jerusalem Post》報道，這項名為「Nestron」的實驗，本周於分泌學會年會上公開發表。研究人員於過去一年間，邀請了222名年齡介乎18至50歲的男性進行測試，要求他們每日於膊頭塗抹5ml凝膠，並在一夫一妻關係下、將凝膠作為夫妻間唯一避孕方式，每個月進行最少一次親密行為。

試驗期間研究人員會定期檢查他們的精子數量，結果發現受試者經過連續12周塗抹凝膠後，有86％男性精子數量由每毫升1.5億至2億，跌至每毫升低於100萬，達到了預防自然懷孕的有效水平。

不影響「興致」、無任何副作用

研究人員指出，這種凝膠含有一種合成激素，這種激素過去使用於藥劑女性陰道避孕環藥劑上，如今結合男性睪固酮，可有助防止男性產生精子，並且不會影響「興致」及產生其他副作用。

目前研究進入第二階段，研究人員將進一步驗證凝膠的使用安全性及副作用，並確保其避孕能力，之後仍要評估大眾反應等，距離正式推出尚需一段時間。

料未來男性亦可分擔「避孕責任」

婦科專家、貝林森醫院（Beilinson Hospital）精子庫主任Dr. Eran Altman接受坦言，過去避孕藥雖然效果顯注，但避孕重擔一直落在女性身上，而部分女性因醫療原因或藥物治療的副作用，導致無法使用激素或荷爾蒙藥。他又指，自從避孕藥面世65年至今，醫學界一直尋找男性的解決方案，強調目前研究「正朝著正確的方向前進」。

6類避孕方法

生兒育女責任重大，切勿貪圖一時快感。根據本港衞生署家庭健康服務資料，現時有大約6類避孕方法，其中口服避孕丸只有女性可以選擇：

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衞生署警告服用避孕藥風險

據本港衞生署藥物辦公室，口服避孕丸可分成2類：口服混合性避孕丸、單一荷爾蒙避孕丸。兩種避孕丸均有常見副作用和注意事項，其中提到如糖尿病、高血壓、先天或既存的心臟病、具有靜脈血管栓塞家族病史的婦女，應避免使用口服混合性避孕丸。

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