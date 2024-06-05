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九龍城寨之圍城丨加推逾4分鐘絕密片段　 郭富城林峯蔡思韵首度合體謝票

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《九龍城寨之圍城》加推片長逾4分鐘「超前導解鎖片段」。

鄭保瑞執導電影《九龍城寨之圍城》截至前日（6月3日），暫時錄得累積1,371,651人次入場觀賞，平均每6名港人就有1人入場支持。

《九龍城寨之圍城》在今日（６月５日）加推片長逾4分鐘「超前導解鎖片段」，有關方面表示這是製作團隊通過嚴謹考慮後，應大量觀眾及粉絲要求推出，而「超前導解鎖片段」於今天（6月5日）起開始播放。

九龍城寨之圍城丨林峯劉俊謙伍允龍胡子彤現身見面會　影迷塞爆奧海城場面墟冚

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九龍城寨之圍城丨「陳占一家」首次合體

現時《九龍城寨之圍城》票房已破9千萬元，成香港電影史上最賣座華語片第二位，現在佔首位是總收1億1千5百多萬的《毒舌大狀》，今次分明出招谷票房，挑戰冠軍寶座。

另外，在片中飾演「殺人王」陳占的郭富城、飾演其太太蔡思韵及飾演兒子陳洛軍的林峯，將陳家首次聚首到多間戲院進行謝票。

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