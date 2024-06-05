IB攻略｜IB必修拓展論文培養獨立研究能力　專家教寫「EE」8大技巧助奪高分

▲ IB必修的拓展論文（EE）能培養獨立研究能力，IB專家教8大技巧助學生奪高分。（iStock圖片）

【IB全面睇/IB攻略/IB擴展論文/EE】IB擴展論文（簡稱EE）是指國際文憑組織（International Baccalaureate，IB）中的一項學術論文要求。IB擴展論文是IB課程的一個重要組成部分，是IB高中學生必須完成的一項獨立研究專案。

如何寫好IB擴展論文（Extended Essay，EE）確實需要一定的技巧和準備，以下是一些建議。

1）選擇感興趣/適合的研究主題：

選擇一個你真正感興趣的主題是最重要的，這樣可以保持學習熱情，更有動力進行深入探討。

你可以思考自己在學習或生活中遇到的問題，或者是對某一知識領域有特殊興趣。

2）確保主題有足夠的深度和廣度：

論文的研究問題應該既有足夠的深度，可以在4,000字內展開有意義的探討，又不能過於狹窄。

最好能選擇一個既有理論基礎又可以與實際問題相結合的主題。

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3）做好充分的研究和閱讀：

在開始寫作之前，先仔細閱讀相關文獻，了解現有的研究成果和觀點。

同時收集足夠的材料，為論文的論證和分析奠定基礎。

4）明確論文的研究問題和論點：

確立一個明確的研究問題或假設，並圍繞這一問題展開分析論證。

論點要有說服力，能夠貫穿全文，為讀者呈現一個邏輯清晰的論證過程。

5）組織論文結構：

論文要有清晰的開頭、主體和結尾部分。

各部分內容要有機銜接，層次分明，行文流暢。

在結論部分，對研究的局限性和未來研究方向進行深入思考。

努力提出具有創新性和啟發性的見解，展現自己的獨立思考能力。

6）嚴格遵守格式要求：

仔細閱讀IB對EE的格式要求，包括字數限制、參考文獻格式等。

確保論文完全符合IB的格式規範。

7）反覆修改和完善：

不要一蹴而就，多次修改和打磨論文，提高論證的嚴密性和表達的流暢性。

8）尋求老師的指導和意見：

可以向指導老師諮詢，聽取他們的建議和意見。

老師的經驗和視角可能會給你帶來新的思路。

整個過程需要耐心和反覆推敲，但只要您按部就班地完成這些步驟，相信一定能夠撰寫出一篇優秀的IB擴展論文。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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