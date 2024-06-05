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植物人｜中國留學生加拿大武術賽被打成「植物人」 　母控主辦單位被告全盤否認拒承擔

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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一名中國留學生在加拿大參加武術賽被打成植物人，其母起訴主辦單位，但被告全盤否認拒絕承擔責任。

【植物人／武術比賽／留學生／疏忽】加拿大一名中國留學生去年（2023年）10月參加一場武術比賽，結果慘遭對手重創，變成植物人。傷者母親事後控告賽事相關單位疏忽，認為他們未有為其子提供恰當保護，且醫療護理嚴重不足。不過主辦方、裁判等多方被告皆否認指控，拒絕為此事承擔責任。

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綜合外媒報道，26歲傷者雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）在加拿大攻讀化學博士學位，去年10月於當地參加西海岸武術錦標賽（Western Coast Martial Arts Championship）。雷震寰的母親李英（Ying Li，音譯）在狀書中指出，兒子報名參加的是一個名為「輕量級連環踢」（continuous kick light）的業餘搏擊賽，以「輕量」與「受控」作宣傳，且有經驗的選手不准參加；然而兒子的對手具專業比賽經驗，且曾在泰國出賽，卻欺騙主辦單位報名新人組。

她續指，兩人對打時，該名運動員在比賽規則之外多次對兒子進行擊打，但裁判並未介入及阻止。之後雷震寰開始嘔吐、意識不清，救護車卻在90分鐘後才趕到。入院後，雷震寰被確定是急性硬膜下血腫，亦即腦出血，並陷入植物人狀態。由於加拿大重症治療費較高，她在今年3月將兒子帶回北京進行治療，目前亦有人在眾籌平台上為這對母子籌款。

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事發後，李英起訴主辦單位、雷震寰的對手、裁判機構、場地提供者西門菲莎大學（Simon Fraser University，SFU）等賽事相關單位，但被告目前均否認指控，並拒絕承擔責任。

被告們聲稱，自己「已盡一切合理的責任，並採取謹慎的態度，確保比賽對包括原告在內的所有人而言都是一個安全可靠的環境」。他們又表示：「執法比賽的裁判經驗豐富，是合格的裁判，比賽安排了適當的醫療服務，原告在比賽期間得到了適當和合格的醫療服務」。

李英的狀書提到，該場賽事是一場跆拳道比賽，理論上需要由卑詩省體育專員或世界踢拳總會（WAKO）進行監督。不過被告就反駁，並將涉事比賽描述為「基於空手道規則的連續點式輕接觸比賽」，認為上述兩者都沒有必要進行監督，亦無法在比賽中起到監督的作用。

此外，被告方表示雷震寰參賽前曾簽署文件，了解比賽的受傷風險；但雷震寰及其教練在比賽過程中都沒有向裁判或對手表示已經受傷，不適合參加隨後的比賽。

雷震寰的對手則聲稱，自己使用的力量並未超過安全比賽的界限，指自己遵守比賽規則，在比賽中聽從裁判的指示。他同時否認自己有專業比賽經驗，沒有違反比賽的參賽規則。

提供場地的西門菲沙大學亦否認指控，並回應指場地對於所有參賽者都是合理安全，雷震寰在比賽中受傷與場地毫無關係，是其他被告的錯失。校方認為，若學校需要向雷震寰支付任何款項，法院應該判處由其他被告承擔。

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