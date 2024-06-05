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冒牌藥品｜3店及倉庫藏逾五千件冒牌藥粧　市值62萬元　5男女被捕

社會

發布時間： 2 小時前

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3店及倉庫藏逾五千件冒牌藥粧，市值62萬元，5男女被捕（曾秋文攝）

海關搗破冒牌藥粧案。海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍表示，早前接獲舉報，指有人以低價供應和出售懷疑冒牌藥物和中成藥，經調查和商標持有人的協助下，人員昨日（4日）突擊搜查3間位於旺角的零售店舖和火炭一個儲存倉庫，經初步點算，共檢獲5,100件懷疑冒牌物品，包括藥物和化妝品，市值約62萬元，拘捕3男2女（28至90歲），包括3名負責人和員工，涉嫌違反《商品說明條例》，現正獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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調查發現，涉案供應商利用新界區作儲存倉庫，通過俗稱「行街」的銷售員，把冒牌藥物的樣板帶到不同的零售店舖兜售。相信今次行動已成功打擊售賣冒牌藥物供應商。此外該批藥物當中包括中成藥，包裝和玻璃樽仿真度極高，一般市民難以分辨真偽，但不法分子要顧及製作成本，當中仍有防偽細節處理比較粗疏。

 

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