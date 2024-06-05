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香港小姐丨陳曉華穿花裙晒亮眼事業線超吸睛 　受公司力捧成下半年「劇后」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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港姐冠軍陳曉華受TVB力捧。

新一屆香港小姐競選即將舉行，前港姐冠軍陳曉華身為師姐當然要出一分力幫手宣傳，日前她在社交網分享一段短片，透露自己為新屆港姐競選宣傳。

TVB年中節目巡禮｜陳曉華3劇在手封「劇后」　Hera不想只演柔弱角色：可嘗試奸角

展現弗爆身材

片中見她穿上花花長裙上陣，晒出養眼事業線，很開心不停大擺甫士，之後又與同為港姐出身的陳楨怡和梁凱晴齊齊拍照留念。

2018年參加港姐奪冠繼而入行的曉華，轉眼入行6年，難怪她也發文指時間過得很快。

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演技曾被狠批 努力進步

其實曉華入行後機會多多，在2020年於劇集《迷網》便擔任第二名女主角，惟被觀眾批評演技生硬且口齒不清，認為她沒有資格擔任女主角。

從經驗中成長，經過其不斷努力下，終她在《七公主》中有亮麗表現，獲讚咬字有進步兼演技自然，絕對是一大進步。

隨後，她再接拍《食腦喪Ｂ》﹑《異搜店》﹑《廉政行動2022》，加上她在《美麗戰場》表現出色，令觀眾讚其演技大躍進，成新一代力捧花旦。

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力捧花旦

早前TVB舉行的《2024TVB年中節目巡禮》，曉華下半年有《非常檢控觀》、《異空感應》、《巾幗梟雄之懸崖》共3劇在手，被封「劇后」，在大合照時更「升呢」站在台上第一排，可見公司對其十分重視。

雖然她多劇在手，備受公司力捧，曉華接受Topick訪問謙虛表示：「很開心，叫劇后這個名字，做不到視后也有劇后，勤力也能拿到的獎。我沒想太多，上年沒有停過日日工作，一直保持在狀態的狀態，不過我很享受這個工作模式。」

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