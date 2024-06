英國升學｜畢業5年仍拎月薪1.3萬最低工資　英政府擬削減13萬個「最無用學位」

▲ 英國「最無用學位」畢業生5年後僅16萬年薪最低工資,英國政府擬削減13萬個學位,打擊「米老鼠學位」歪風。(iStock圖片)

【英國升學/英國留學/英國移民/BNO/米老鼠學位】英國大專院校眾多,學生若想到英國升學,要為前途和出路想多一步。根據英國教育部(DfE)一項數據,英國不少大學學位被戲謔為「米老鼠學位」,即是完全無用、無出路的學位,報告指其畢業生不單年薪低,且要負擔近百萬港元的學貸。最近英國政府為打擊歪風,預計削減近13萬個英國大學名額,並將省下來的資金投放於技職教育。

「米老鼠學位」(Mickey Mouse degrees)出自英國前教育部長Margaret Hodge,意指學術價值低且與市場脫節,薪酬潛力低的學位,如高爾夫球管理學位、足球研究、馬術心理學學位等。

擬打擊「米老鼠學位」調撥資源

根據每日電訊報 (The Daily Telegraph),最近英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)政府訓斥部分大學提供「米老鼠學位」來欺騙年輕人,削弱年輕人的長期收入潛力。宣布將取消英國約八分之一的大學學位,約13萬個「最無用學位」。並由此起至2030年,預計將政策實施所節省約9.1億英鎊(約90.4億港元)的公帑用於技職教育,預計可創建10萬個學徒職位。

英國首相辛偉誠發表這項政策時表示:「太多的年輕人被灌輸了虛假的夢想,最終以納稅人的錢修讀了質量低劣的課程,而這些課程最終並沒有提供體面工作的前景,故此我們正在打擊盜版大學課程。」

年薪僅16萬元

據英國《每日電訊報》及《每日郵報》報道,英國教育部(DfE)一項數據顯示,英國侯城大學(University of Hull)的媒體、新聞及傳播學位(media, journalism and communications degrees)被冠以「最米奇老鼠」學位(The most 'Mickey Mouse' degree),因該學系的畢業生離校5年後,平均年薪僅1.61萬英鎊(約16萬港元),是全英最低。

諷刺的是,這個「最米奇老鼠」學位恰巧在課程第三年,確實有提供與「米奇老鼠」相關的選修科「Disney Studies」,從中探討迪士尼娛樂王國在全球的發展歷史及影響。

▲ 英國侯城大學的媒體、新聞及傳播學位被稱為「最米奇老鼠」學位,因該學系的畢業生離校5年後,平均年薪是全英最低。(iStock圖片)

學貸轉嫁納稅人

報道分析指,由於部分畢業生人工低無力還款,連同利息面臨或高達9.5萬英鎊(約94.3萬港元)的學貸。英國保守黨指出,隨英國學習成本攀升,學生每借4英鎊(約40港元),就有1英鎊(約10港元)從未償還,導致英國納稅人將承擔不斷增長的帳單。

有數據顯示,英國約有三分之一的大學畢業生從事不需要學位的工作。英國智庫Onward曾有調查發現,畢業生必須在工作中額外賺取約 12 萬英鎊(約119萬港元)才能還清不斷上漲的學貸,而且18%畢業生認為修讀「米奇老鼠」學位對個人收入沒有幫助,寧願從沒修讀學士。

