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英國升學｜畢業5年仍拎月薪1.3萬最低工資　英政府擬削減13萬個「最無用學位」

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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英國「最無用學位」畢業生5年後僅16萬年薪最低工資，英國政府擬削減13萬個學位，打擊「米老鼠學位」歪風。（iStock圖片）

【英國升學/英國留學/英國移民/BNO/米老鼠學位】英國大專院校眾多，學生若想到英國升學，要為前途和出路想多一步。根據英國教育部（DfE）一項數據，英國不少大學學位被戲謔為「米老鼠學位」，即是完全無用、無出路的學位，報告指其畢業生不單年薪低，且要負擔近百萬港元的學貸。最近英國政府為打擊歪風，預計削減近13萬個英國大學名額，並將省下來的資金投放於技職教育。

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「米老鼠學位」（Mickey Mouse degrees）出自英國前教育部長Margaret Hodge，意指學術價值低且與市場脫節，薪酬潛力低的學位，如高爾夫球管理學位、足球研究、馬術心理學學位等。

擬打擊「米老鼠學位」調撥資源

根據每日電訊報 (The Daily Telegraph)，最近英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）政府訓斥部分大學提供「米老鼠學位」來欺騙年輕人，削弱年輕人的長期收入潛力。宣布將取消英國約八分之一的大學學位，約13萬個「最無用學位」。並由此起至2030年，預計將政策實施所節省約9.1億英鎊（約90.4億港元）的公帑用於技職教育，預計可創建10萬個學徒職位。

英國首相辛偉誠發表這項政策時表示：「太多的年輕人被灌輸了虛假的夢想，最終以納稅人的錢修讀了質量低劣的課程，而這些課程最終並沒有提供體面工作的前景，故此我們正在打擊盜版大學課程。」

年薪僅16萬元

據英國《每日電訊報》《每日郵報》報道，英國教育部（DfE）一項數據顯示，英國侯城大學（University of Hull）的媒體、新聞及傳播學位（media, journalism and communications degrees）被冠以「最米奇老鼠」學位（The most 'Mickey Mouse' degree），因該學系的畢業生離校5年後，平均年薪僅1.61萬英鎊（約16萬港元），是全英最低。

諷刺的是，這個「最米奇老鼠」學位恰巧在課程第三年，確實有提供與「米奇老鼠」相關的選修科「Disney Studies」，從中探討迪士尼娛樂王國在全球的發展歷史及影響。

英國侯城大學的媒體、新聞及傳播學位被稱為「最米奇老鼠」學位，因該學系的畢業生離校5年後，平均年薪是全英最低。（iStock圖片）

學貸轉嫁納稅人

報道分析指，由於部分畢業生人工低無力還款，連同利息面臨或高達9.5萬英鎊（約94.3萬港元）的學貸。英國保守黨指出，隨英國學習成本攀升，學生每借4英鎊（約40港元），就有1英鎊（約10港元）從未償還，導致英國納稅人將承擔不斷增長的帳單。

有數據顯示，英國約有三分之一的大學畢業生從事不需要學位的工作。英國智庫Onward曾有調查發現，畢業生必須在工作中額外賺取約 12 萬英鎊（約119萬港元）才能還清不斷上漲的學貸，而且18%畢業生認為修讀「米奇老鼠」學位對個人收入沒有幫助，寧願從沒修讀學士。

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