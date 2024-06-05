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靚媽精明眼｜海關檢獲5000件冒牌藥粧 教你區分真藥vs假藥vs影射藥

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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真藥、假藥及影射藥如何區分。

【靚媽精明眼】海關搗破冒牌藥粧案，海關版權及商標調查科人6月4日突擊搜查3間位於旺角的零售店舖和火炭一個儲存倉庫，共檢獲5,100件懷疑冒牌物品，包括藥物和化妝品，市值約62萬元。海關指該批藥物當中包括中成藥，包裝和玻璃樽仿真度極高，一般市民難以分辨真偽，但不法分子要顧及製作成本，當中仍有防偽細節處理比較粗疏。

海關是次破獲的冒牌藥粧中，包括有靚媽家中必備的黃道益牌活絡油、法國雙飛人藥水等。其實市民買到假藥或影射藥早已見怪不怪，究竟如何區分假藥及影射藥呢？正版又有哪些標志可以區分？

冒牌藥物｜真藥VS假藥VS影射藥

假藥，顧名思義是偽造產品，例如「假酒」、「假豉油」等成分有害產品。至於影射藥，指從外型、包裝、商標、商品名稱等方面模仿較著名品牌的藥品。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺曾撰文詳細解釋，指影射藥物實際上都受到《中醫藥條例》規管，需要有正式註冊登記，通過品質及成效測試。不過，它們的包裝外表、名稱等幾乎完全仿照知名品牌原裝正貨，讓人不容易分辨，有誤導消費者之嫌，坊間俗稱這些產品為「影射藥」。

海關也表示，「影射藥」若有注冊，則並非冒牌貨品；它也是正規品牌。不過，若商戶在銷售過程中，就該產品作出虛假商品說明，即以影射產品冒充正牌貨品，則屬違法。

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正版法國雙飛人藥水｜防偽特徵

根據法國雙飛人藥水的官網表示，正版法國雙飛人藥水有6大防偽特徵。

1.盒頂印有雙飛人天使壓印

2.盒身印有鐳射標籤

3.認準英文名稱：RICQLES

4.包裝全為繁體中文字

5. 香港西藥注冊編號：HK-03206

6. 說明書印有總代理：香港全球藥業有限公司

正版黃道益活絡油｜防偽特徵

根據黃道益活絡油的官方網站，香港版黃道益活絡油有以下7個防偽特徵：

1. 盒身上有黃道益注冊商標

2. 盒身上有中成藥注冊標號：HKP-01668

3. 紅色波浪紋    撕條印有黃道益活絡油及WONG TO YICK字樣

4. 盒膠膜及單盒印有鐳射圖案

5. 香港製造MADE IN HONGKONG

6. 標貼文字印刷清晰及字體一致

7. 藥油呈淺棕色，清而不稠

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