深圳親子酒店｜深圳廣州酒店買一送一優惠　$794起入住親子房+必搶$10住宿

▲ 深圳及廣州親子酒店推買一送一及$10限量搶優惠，即睇詳情！

【北上攻略/深圳廣州好去處/深圳廣州親子遊/深圳親子酒店/廣州親子酒店/深圳酒店/廣州酒店】深圳和廣州一向都是港人北上旅遊的熱門地，由即日起，Klook推出一系列深圳及廣州酒店買一送一優惠，不少酒店包自助早餐，最低$794起，當中更有限量$10搶優惠，中午12時準時開搶，喜歡北上玩樂的大家千萬不要錯過！

深圳親子酒店優惠｜1. 深圳龍華希爾頓逸林酒店

深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區核心地段，地理位置優越，鄰近深圳北站，乘坐高鐵19分鐘直達香港西九龍。酒店與龍華星河iCO購物中心連通，鄰近好去處包括有壹方城購物中心、山姆會員店，龍華書城、龍華文體中心及龍華文化廣場。

【買一送一快閃優惠】深圳龍華希爾頓逸林酒店逸林客房

優惠價（1間2晚／2間1晚）：$1,389起／每房

（每位成人最多可攜帶一位1.2米以下小朋友入住）

優惠包括：

兒童森林樂園免費入場

2人室外恆温泳池暢遊門票及酒店健身房入場

銷售日期：即日起至6月6日16:00

入住日期：即日起

地址：深圳龍華區東環二路8號

預訂連結【按此】

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最新影片推介：

深圳親子酒店優惠｜​​​​​​​2. 深圳隱秀山居酒店

隱秀山居酒店位於深圳市龍崗區寶荷路正中高爾夫球會內，設高爾夫體驗。酒店內有200多間單面獨立視野客房，可180度全景覽勝高爾夫果嶺及淳靜龍湖，同時還配套有榮粵酒家、池畔自助餐廳、大橋日本料理、秀廚泰味餐廳、柒間房養生火鍋等主力店。

【限量$10搶】深圳隱秀山居酒店

優惠價：$10／晚

優惠包括：

2份西式自助早餐

免費使用室內兒童樂園

免費使用酒店室內外游泳池和健身房

銷售日期：即日起

地址：深圳市龍崗區龍崗街道寶荷路正中高爾夫球會內

預訂連結【按此】

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深圳親子酒店優惠｜​​​​​​​3. 深圳小涼帽之家酒店

深圳小涼帽之家酒店位於吉華街道甘坑客家小鎮，由華僑城文化集團公司開發，以中國本土原創卡通形象「涼帽寶寶的家」為主題的親子度假酒店。客房設計融入卡通元素，營造出輕鬆氛圍，酒店亦為小朋友打造現實版卡通樂園，有小涼帽親子樂園、小涼帽農場、VR影院等周邊配套，絕對是親子週末休閒度假好去處！

【買一送一快閃優惠】深圳小涼帽之家酒店複式房優惠

優惠價（1間2晚／2間1晚）：$794起／每房

銷售及入住日期：即日起

地址：深圳龍崗區吉華街道甘坑古鎮甘李路18號14號樓

預訂連結【按此】

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廣州親子酒店優惠｜4. 廣州融創施柏閣酒店

廣州融創施柏閣酒店以嶺南民國時期的民居為基調設計，擁有逾3百間客房及套房，為商務及休閒賓客提供溫馨愜意之所。酒店毗鄰大型綜合購物中心「融創茂」及華南區超大室內滑雪場「雪世界」，地理位置優越，距離廣州白雲國際機場約18分鐘的車程。

【買一送一快閃優惠】廣州融創施柏閣酒店（不含早餐）

優惠價（1間2晚／2間1晚）：$1,078起／每房

銷售及入住日期：即日起

地址：廣州花都區鳳凰北路73號

預訂連結【按此】

▲ 廣州融創施柏閣酒店推出買一送一優惠。（Klook圖片）

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