  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 15:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳親子酒店｜深圳廣州酒店買一送一優惠　$794起入住親子房+必搶$10住宿

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

深圳及廣州親子酒店推買一送一及$10限量搶優惠，即睇詳情！

【北上攻略/深圳廣州好去處/深圳廣州親子遊/深圳親子酒店/廣州親子酒店/深圳酒店/廣州酒店】深圳和廣州一向都是港人北上旅遊的熱門地，由即日起，Klook推出一系列深圳及廣州酒店買一送一優惠，不少酒店包自助早餐，最低$794起，當中更有限量$10搶優惠，中午12時準時開搶，喜歡北上玩樂的大家千萬不要錯過！

深圳親子酒店優惠｜1. 深圳龍華希爾頓逸林酒店

深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區核心地段，地理位置優越，鄰近深圳北站，乘坐高鐵19分鐘直達香港西九龍。酒店與龍華星河iCO購物中心連通，鄰近好去處包括有壹方城購物中心、山姆會員店，龍華書城、龍華文體中心及龍華文化廣場。

【買一送一快閃優惠】深圳龍華希爾頓逸林酒店逸林客房
優惠價（1間2晚／2間1晚）：$1,389起／每房
（每位成人最多可攜帶一位1.2米以下小朋友入住）
優惠包括：
兒童森林樂園免費入場
2人室外恆温泳池暢遊門票及酒店健身房入場

銷售日期：即日起至6月6日16:00
入住日期：即日起
地址：深圳龍華區東環二路8號
預訂連結【按此

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

深圳親子酒店優惠｜​​​​​​​2. 深圳隱秀山居酒店

隱秀山居酒店位於深圳市龍崗區寶荷路正中高爾夫球會內，設高爾夫體驗。酒店內有200多間單面獨立視野客房，可180度全景覽勝高爾夫果嶺及淳靜龍湖，同時還配套有榮粵酒家、池畔自助餐廳、大橋日本料理、秀廚泰味餐廳、柒間房養生火鍋等主力店。

【限量$10搶】深圳隱秀山居酒店
優惠價：$10／晚
優惠包括：
2份西式自助早餐
免費使用室內兒童樂園
免費使用酒店室內外游泳池和健身房

銷售日期：即日起
地址：深圳市龍崗區龍崗街道寶荷路正中高爾夫球會內
預訂連結【按此

點擊圖片放大
+2

深圳親子酒店優惠｜​​​​​​​3. 深圳小涼帽之家酒店

深圳小涼帽之家酒店位於吉華街道甘坑客家小鎮，由華僑城文化集團公司開發，以中國本土原創卡通形象「涼帽寶寶的家」為主題的親子度假酒店。客房設計融入卡通元素，營造出輕鬆氛圍，酒店亦為小朋友打造現實版卡通樂園，有小涼帽親子樂園、小涼帽農場、VR影院等周邊配套，絕對是親子週末休閒度假好去處！

【買一送一快閃優惠】深圳小涼帽之家酒店複式房優惠

優惠價（1間2晚／2間1晚）：$794起／每房
銷售及入住日期：即日起
地址：深圳龍崗區吉華街道甘坑古鎮甘李路18號14號樓
預訂連結【按此

點擊圖片放大
+4
+3

廣州親子酒店優惠｜4. 廣州融創施柏閣酒店

廣州融創施柏閣酒店以嶺南民國時期的民居為基調設計，擁有逾3百間客房及套房，為商務及休閒賓客提供溫馨愜意之所。酒店毗鄰大型綜合購物中心「融創茂」及華南區超大室內滑雪場「雪世界」，地理位置優越，距離廣州白雲國際機場約18分鐘的車程。

【買一送一快閃優惠】廣州融創施柏閣酒店（不含早餐）
優惠價（1間2晚／2間1晚）：$1,078起／每房
銷售及入住日期：即日起
地址：廣州花都區鳳凰北路73號
預訂連結【按此

廣州融創施柏閣酒店推出買一送一優惠。（Klook圖片）

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

深圳親子遊｜深圳南澳海邊民宿享無敵海景泡池露台房　必玩親子房附旋轉滑梯每人$424起
12:28 2024/05/31
深圳親子遊｜深圳南澳海邊民宿享無敵海景泡池露台房　必玩親子房附旋轉滑梯每人$424起
深圳親子遊｜11大深圳好去處優惠合集　遊樂場最平$67玩全日+$68起親餵小動物
18:44 2024/05/31
深圳親子遊｜11大深圳好去處優惠合集　遊樂場最平$67玩全日+$68起親餵小動物
深圳親子遊｜深圳領展中心推3大港人優惠　40多間餐廳低至6折＋WeChat Pay送$150現金券
14:15 2024/05/31
深圳親子遊｜深圳領展中心推3大港人優惠　40多間餐廳低至6折＋WeChat Pay送$150現金券

你可能感興趣

深圳親子遊｜深圳南澳海邊民宿享無敵海景泡池露台房　必玩親子房附旋轉滑梯每人$424起
12:28 2024/05/31
深圳親子遊｜深圳南澳海邊民宿享無敵海景泡池露台房　必玩親子房附旋轉滑梯每人$424起
深圳親子遊｜11大深圳好去處優惠合集　遊樂場最平$67玩全日+$68起親餵小動物
18:44 2024/05/31
深圳親子遊｜11大深圳好去處優惠合集　遊樂場最平$67玩全日+$68起親餵小動物
深圳親子遊｜深圳領展中心推3大港人優惠　40多間餐廳低至6折＋WeChat Pay送$150現金券
14:15 2024/05/31
深圳親子遊｜深圳領展中心推3大港人優惠　40多間餐廳低至6折＋WeChat Pay送$150現金券
著數優惠 好去處 親子活動 酒店 住宿 玩樂 廣州 深圳

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤