DSE放榜｜成績通知SMS新安排　發送人名稱增「#」號識別

▲ 成績通知SMS新安排 發送人名稱增「#」號識別（考評局圖片）

2024年DSE將於7月中放榜，除了派發成績通知書，考評局今年繼續透過手機短訊（SMS）發放DSE成績與覆核成績結果，並新安排「#」號開頭的短訊發送人名稱發放SMS，方便考生識別。

為使考生能更有效識別短訊發送人的身分，考評局指，已登記成為通訊事務管理局「短訊發送人登記制」下的「已獲認證的發送人」，可使用以「#」號開頭的短訊發送人名稱發放SMS。目前，考評局登記了不同的「已獲認證的發送人名稱」，將會陸續應用於不同的考試與評核服務。至於2024年用作發放DSE成績的SMS，該局將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送，呼籲考生們記得留意這個「#」號。

考評局將於本周五（7日）向已提供SMS手機號碼的考生發出以下的提示訊息，短訊發送者會標示為「#HKEAA」。

該局提醒，如考生於下星期二（11日）仍未收到有關的提示SMS，學校考生應聯絡所屬學校以確認登記的手機號碼，自修生則可聯絡公開考試資訊中心（電話：3628 8860），並可於7月9日或之前，分別透過學校及香港中學文憑考試網上服務更新已登記的手機號碼資料。

在放榜當日，考評局將由上午9時起向有關考生發出載有其DSE成績的SMS。該局又提醒，有關SMS資訊只為方便考生查看成績，或作為特殊情況下的應變方案，並不能代替「成績通知書」，學校考生仍需按所屬學校安排回校領取成績單；自修生的通知書則會透過郵遞寄出。

▲ 透過SMS發放DSE成績與覆核成績結果的範本

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