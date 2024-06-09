TVB小花｜陳若思著小背心烏身陷走光邊緣　Amber勤力為好身材下苦功【多圖】

▲ 「宅男女神」陳若思又派福利！

TVB小花陳若思（Amber）經常在社交平台大方派福利，深得網民喜愛，一向熱愛與「陽光玩遊戲」的她，就開口表明「這個夏天想約人行山游水」，相信不少網民也想與她為伴呢！

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陳若思烏身陷走光邊緣

Amber早前分享一段帶來視覺震撼的短片，身穿小背心、瑜伽褲的她與小狗在沙灘上追逐，直至片段近尾聲，Amber向著鏡頭鳥身，盡現驕人上圍，真的令人擔心她有機會走光！

她祈求六月陽光普照：「想不到6月1日還是不斷打風和下雨，這個夏天想約人行山游水，但🌧️幾乎下了一整個月，祈求六月陽光普照🌈🌈每天也正能量滿滿。」

網民對Amber派的福利相當滿意，「邊個揸機？好羨慕佢吖」、「好正啊，正能量滿滿」、「slim fit & beauty chill」、「支持妳」。

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陳若思為好身材下苦功

要擁有像Amber般的好身材，絕對需擁有良好的飲食、運動習慣，以及有一定的自律性！

她曾跟TOPick分享飲食及運動習慣，她說：「我每日朝早起身同埋臨瞓覺之前都會做50下Sit Up，呢個方法唔辛苦，可以迫自己每日做，好快就會有腹肌出嚟。」

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Amber續說：「我一日會食兩餐，多數都係第一餐會食得最多，食得最多係蒟蒻飯加牛奶或者咖啡。」

她更透露不會太夜吃東西，稱：「同埋因為我由細到大屋企人都係6點或者6點半就食飯，好少7點食飯，所以我通常8點就會食完飯沖完涼，唔會再食任何嘢，咁樣早啲消化，冇咁容易肥。如果夜晚好肚餓，我就會早啲瞓教，諗定聽日食咩。」

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慘被狗狗咬傷

另外，陳若思在昨日（6月8日）於個人社交平台上載新相片，可是今卻不是派福利，而是一張滿地都是血的照片，表示被的狗狗咬傷，現緊急需要一名好的狗狗訓練師，稱：「好灰心，我係一個唔好嘅主人，唔識教狗狗，上個月畀乖乖咬完一次，今個月又畀佢咬，我需要一個好嘅dog trainer，護食問題嚴重。」

之後，她再上載一張包紮好傷口的照片，但仍然可見到血，她解釋指:「上個月佢咬完我之後，我都冇同佢瞓過（佢由細到大都是同我一齊瞓的有一晚，我見到佢喺度咬我啲鞋，其實已經有好多年，冇咬過鞋（自從他閹了之後唔知佢係咪嬲我，唔同佢瞓，我的朋友都叫我要打佢，但係我其實真係唔夠膽打佢，一嚟我驚佢咬返我，二嚟我都打唔落手，然後每次佢見我喊，佢都好似唔開心，其實佢係咪已經知錯了？」

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