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賭王千金丨老公陪慶祝博士畢業禮錫錫放閃　 何超盈慶祝結婚5周年晒超巨鑽

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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何超盈與丈夫放閃。

賭王四房長女何超盈自結婚誕女後鮮有公開露面，去年自揭患社恐而害怕面對鏡頭，生活變得低調兼重返校園，何超盈於美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）修畢博士學位。

近日，她於IG貼出披博士畢業袍的照片，開心分享博士銜頭跟父親齊名。

原來何超盈於畢業禮前夕出席慶祝派對，日前更於社交網分享照片，只見身穿白色晚裝的何超盈貴氣十足，除了跟教授和同學仔合照外，當日老公辛奇隆也有現身，擁著老公錫錫放閃之外，又親自餵老公食蛋糕，sweet到暈呀！

【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰

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【賭王千金】為4歲愛女大搞Barbie生日party 修身成功何超盈罕曬一家三口全家福

慶祝結婚五周年

另外，何超盈撰文寫道：

我們都是讀教育 和 在這幾年間， 大家的學術論文、研究、發表 ， 成功可被刊登 。

一開始，我們都是主修兒童教育的，都是會慢慢成長研究各方的題材：例如教育系統、傳統教育、未來教育…我們也都同時修讀了管治，優化，教育機構和社會機構 等議題。

教授們 和 所有的 同學們感情 非常好，知道竟然是我的結婚周年日，竟然偷偷的預備了一個派對給我感謝，感謝。很有愛

今年為何超盈跟老公辛奇隆結婚5周年，因而超盈以婚紗造型影了一輯靚相，戴上博士帽、穿露肩款婚紗的她大晒性感鎖骨，超盈更不經意晒出手上的超巨型鑽戒。

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