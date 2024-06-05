小肥下周生日開騷化身Party Queen　與6號雷深如遊走多間酒吧為演唱會預演

▲ 小肥率先與繆浩昌（6號）及雷深如（J.Arie）遊走多間酒吧，為演唱會預演。

今年是小肥入行17年，多年率直真我大細路性格不變的他，成長路上不停累積經歷，慢慢結為堅實的蛹。下星期13日小肥生日，將於麥花臣舉行一連兩場（6月13及14日）《小肥「完全變態」演唱會》。日前，小肥率先與RubberBand的繆浩昌（6號）及雷深如（J.Arie）遊走多間酒吧，大唱新歌為演唱會預演。

小肥自承認出櫃後，開始慢慢認識到真正自己，更愈來愈喜歡這個自己，所以當決定今年舉行演唱會後，小肥即時想到「完全變態」的主題，配以彩虹的顏色，以帶出LGBT（同志群體總稱）的精神。

問到今次演唱會賣點，小肥說：「演唱會上半部份會呈現大家熟悉嘅小肥，唱大家想我唱嘅歌好似《寵物》、《時光機》，而下半part先會『變態』，因為顧慮仲有新歌未出，大家未知『變態』果件事會係點，會唔會小肥變到不倫不類，唔係我心目中認識嘅小肥……我想講『變態』唔係呈現我嘅變化，係一個一直收埋心裡面，自己慢慢浮現出嚟，然後到最後佢終於放監，我都係最近先認識呢個一直喺心底嘅小肥，我稱佢做『小肥西子』，我想喺演唱會介紹佢畀大家。」

具體解釋，小肥形象下半場的『小肥西子變態』主題，沒有任何說教，單純Party主題，透露會台上跳舞，歌曲圍繞未推出的新歌外，還有音樂總監Jason Kui改編一系列大家耳熟能詳的快歌，小肥說：「配合歌舞昇平、花枝招展八個字，想大家單純嘅心態嚟開party，同我巔一齊巔番一晚。」有見及此，今次小肥演唱會以四面台形式，以拉近觀眾距離。

另外，日前小肥聯同6號、J.Arie由尖沙咀走到中環合共7間酒吧，為演唱會來個預演。小肥先與6號合唱了新歌《大巡遊》 、再單獨唱出未推出新歌《小心熊出沒》，最後與J.Arie再合唱即將推出的新歌《迫池》。

每場氣氛熾熱，其中唱到最後一間酒吧，全場觀眾更是不肯放人、大叫encore，令小肥及J.Arie加碼再每人唱多一首歌曲，小肥說：「今次7間有6間酒吧係gay bar，之前見J.Aire做已經好high，透過今次gay bar tour, 好想大家入場之餘，畀佢哋知道我嘅新歌、宜家做緊嘅嘢，而冇諗過做完呢7場bar tour之後成個人虛脫，因為自己係一個好易被感受感染嘅人，佢哋真係氣氛好好，我忘我咁演出，係一個好好演唱會嘅預演同宣傳新歌。」

而在好有商機諗法的6號鼓勵下，今次演唱會周邊商品小肥首次有份參與，為T恤繪畫了漫畫卡通外，亦有配合今次彩虹主題的紙扇、電話繩、腳毛鎖匙扣及襟章。

最新影片推介：鄭則仕專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5