  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小肥下周生日開騷化身Party Queen　與6號雷深如遊走多間酒吧為演唱會預演

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

小肥率先與繆浩昌（6號）及雷深如（J.Arie）遊走多間酒吧，為演唱會預演。

今年是小肥入行17年，多年率直真我大細路性格不變的他，成長路上不停累積經歷，慢慢結為堅實的蛹。下星期13日小肥生日，將於麥花臣舉行一連兩場（6月13及14日）《小肥「完全變態」演唱會》。日前，小肥率先與RubberBand的繆浩昌（6號）及雷深如（J.Arie）遊走多間酒吧，大唱新歌為演唱會預演。

小肥自承認出櫃後，開始慢慢認識到真正自己，更愈來愈喜歡這個自己，所以當決定今年舉行演唱會後，小肥即時想到「完全變態」的主題，配以彩虹的顏色，以帶出LGBT（同志群體總稱）的精神。

問到今次演唱會賣點，小肥說：「演唱會上半部份會呈現大家熟悉嘅小肥，唱大家想我唱嘅歌好似《寵物》、《時光機》，而下半part先會『變態』，因為顧慮仲有新歌未出，大家未知『變態』果件事會係點，會唔會小肥變到不倫不類，唔係我心目中認識嘅小肥……我想講『變態』唔係呈現我嘅變化，係一個一直收埋心裡面，自己慢慢浮現出嚟，然後到最後佢終於放監，我都係最近先認識呢個一直喺心底嘅小肥，我稱佢做『小肥西子』，我想喺演唱會介紹佢畀大家。」

具體解釋，小肥形象下半場的『小肥西子變態』主題，沒有任何說教，單純Party主題，透露會台上跳舞，歌曲圍繞未推出的新歌外，還有音樂總監Jason Kui改編一系列大家耳熟能詳的快歌，小肥說：「配合歌舞昇平、花枝招展八個字，想大家單純嘅心態嚟開party，同我巔一齊巔番一晚。」有見及此，今次小肥演唱會以四面台形式，以拉近觀眾距離。

另外，日前小肥聯同6號、J.Arie由尖沙咀走到中環合共7間酒吧，為演唱會來個預演。小肥先與6號合唱了新歌《大巡遊》 、再單獨唱出未推出新歌《小心熊出沒》，最後與J.Arie再合唱即將推出的新歌《迫池》。

每場氣氛熾熱，其中唱到最後一間酒吧，全場觀眾更是不肯放人、大叫encore，令小肥及J.Arie加碼再每人唱多一首歌曲，小肥說：「今次7間有6間酒吧係gay bar，之前見J.Aire做已經好high，透過今次gay bar tour, 好想大家入場之餘，畀佢哋知道我嘅新歌、宜家做緊嘅嘢，而冇諗過做完呢7場bar tour之後成個人虛脫，因為自己係一個好易被感受感染嘅人，佢哋真係氣氛好好，我忘我咁演出，係一個好好演唱會嘅預演同宣傳新歌。」

而在好有商機諗法的6號鼓勵下，今次演唱會周邊商品小肥首次有份參與，為T恤繪畫了漫畫卡通外，亦有配合今次彩虹主題的紙扇、電話繩、腳毛鎖匙扣及襟章。

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

小肥演唱會丨入行17年周年生日開騷　小肥把握最好時機展現蛻變成果
14:23 2024/05/14
小肥演唱會丨入行17年周年生日開騷　小肥把握最好時機展現蛻變成果
MC張天賦首辦澳門個唱即創佳績　派6位數字籌碼答謝台前幕後
17:43 2023/10/02
MC張天賦首辦澳門個唱即創佳績　派6位數字籌碼答謝台前幕後
RubberBand勉勵愛好音樂同路人　小肥陳慧敏齊唱《終於好天氣》
12:35 2024/04/17
RubberBand勉勵愛好音樂同路人　小肥陳慧敏齊唱《終於好天氣》

你可能感興趣

小肥演唱會丨入行17年周年生日開騷　小肥把握最好時機展現蛻變成果
14:23 2024/05/14
小肥演唱會丨入行17年周年生日開騷　小肥把握最好時機展現蛻變成果
MC張天賦首辦澳門個唱即創佳績　派6位數字籌碼答謝台前幕後
17:43 2023/10/02
MC張天賦首辦澳門個唱即創佳績　派6位數字籌碼答謝台前幕後
RubberBand勉勵愛好音樂同路人　小肥陳慧敏齊唱《終於好天氣》
12:35 2024/04/17
RubberBand勉勵愛好音樂同路人　小肥陳慧敏齊唱《終於好天氣》
小肥 演唱會 歌手 RubberBand 繆浩昌 雷深如

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤