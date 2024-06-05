部署退休︱前主播方健儀盼50歲退休　投資港日英物業做包租婆買樓重1個條件

▲ 方健儀3地置業部署50歲退休。

【方健儀/海外置業/投資/退休/主播】前TVB新聞主播方健儀投資有道，2020年以近1,850萬購入大圍柏傲莊I，除了在港置業外，方健儀對於投資海外樓市都甚有心得，她於英國倫敦近郊及日本大阪都買入單位放租，近日頻頻飛往當地巡視業務，原來她買磚頭的原因是為了50歲退休鋪路，為未來作好準備，而她所揀樓最重一個條件。

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方健儀不時在自己的社交網分享置業心得，不但在香港置業，連英國倫敦和日本大阪都有物業放租，而她所入手的單位都有一個共通點，就是交通方便，大圍柏傲莊I於港鐵站上蓋、倫敦近郊單位由希斯路機場揸車去約20分鐘，而日本大阪地鐵轉綫到心齋橋及難波，只需約4至5分鐘，前往梅田亦只需約16分鐘，交通極度方便！

海外置業︱倫敦近郊物業

日前，方健儀飛到英國探朋友，順便巡視業務，她表示3年前開始部署50歲退休大計，於是在倫敦近郊、泰晤士河附近Staines-Upon-Thames 購下一單位，她表示一直好想親身來視察，但因為疫情沒法飛到當地睇樓，3年來租務一直交給當地的租務公司處理，也成功放租。

想第時世界各地住下。住都要有個庇蔭所。由希斯路機場揸車去約20分鐘，第一晚住喺河邊一間幾靚嘅特色酒店，jet lag完第二日暈下暈下「巡視業務」。

方健儀很好彩遇上好租客每月準時交租，

第一次見租客，我心情好緊張。一早知道佢哋係一對夫婦，男嘅做大學教學助理，女嘅做食肆，每月準時交租。亦感謝佢哋喺呢兩條麻煩業主極short notice話要踩場時都配合到，開門俾我哋參觀同影相。睇到小小小天地過咗3年都keep得好好，我哋都好安慰。

她還帶大家遊覽下屋苑小花園、健身室及周邊High Street，於泰晤士河邊散步，又介紹附近好多超市食肆，可以安心吃喝玩樂。

海外置業︱即睇方健儀倫敦近郊單位

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海外置業︱日本大阪物業

方健儀購入的日本單位，面積約300呎，售價約為200餘萬港元，出面有個大露台，風景怡人，方健儀將單位打造民宿，早前她說:

我哋間民宿位於大阪千代崎，叫The Peak Chiyozaki ，今年年中去拍攝時仲係工地，轉眼間已經起好，攞埋獨立民宿牌照。

她指當地好地道兼民風純樸，交通亦非常方便，一過馬路就有大阪巨蛋和大型Aeon超市。如果要去2025年世博和將來的大阪賭場，只需12分鐘車程，「唔怕租唔出。」該單位位置方便，地鐵轉綫到心齋橋及難波，只需約4至5分鐘，前往梅田亦只需約16分鐘，交通非常方便！

方健儀在去年9月飛去大阪收樓，她指當時一開門好驚喜，

因為近300呎單位，已有齊裝修及傢俬，仲有日本品牌電器。間屋最特別係冇電視，而係用超大投影機，將影像射落幅牆度，好似入咗戲院咁。當然，我嘅最愛仍然係洗衣機同浴室寶，幾粒鐘乾晒啲衫，唔洗噏住啲臭衫返香港。出到呢個超大露台（露台面積係唔計入單位㗎），270度靚景，真係令人心曠神怡㗎！

海外置業︱即睇方健儀大阪近郊單位

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海外置業︱大圍柏傲莊I單位

方健儀於2020年以1,850萬元購入新盤柏傲莊I一個極高層單位，為2A座的B室，單位面積754平方呎，成交呎價24,532元。單位屬3房套房設計，坐向東北，望沙田城門河方向的景色，當時她是次以首置名義入市，毋須繳付辣招稅。而單位正正在大圍站上蓋，樓下是大型商場，附設高級會所，所有生活所需一應俱全，而且大圍站是是港鐵東鐵線與港鐵屯馬線的轉車站，無論去各口岸或機場都非常方便。

海外置業︱即睇方健儀柏傲莊I單位

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