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小一派位｜派位揭盅油天小推小班料「叩門」競爭加劇　高才通家長急撲學位

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 8 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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家長到油蔴地天主教小學，遞交小一候補生申請表。（曾耀輝攝）

小一統一派位今日（5日）放榜，獲派首三志願滿意率達83.7%創新高，今早仍有不少家長到油麻地一間地區名校「叩門」，包括吸引無參加派位、從事中醫藥行業「高才通」家長前來為子女報讀。該校校長料如往年接獲約200份叩門申請（即申請候補位），但該校將於新學年轉為「小班教學」，叩門位頓減至5個，料競爭較往年激烈。

油蔴地天主教小學今早9時起收叩門申請表，未見人龍，首兩小時合計約20名家長陸續親身到場交表。

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教育局去年已宣布讓高才通持有人子女，與本地生同樣可享獲資助入讀公營及直資學校的權利。從事中醫藥行業、本年初透過高才通計劃來港的楊先生今早亦有到油天小交表，他指香港「教育比較好」，而九龍區學校多，已特意搬到該區居住，亦會再多報幾間小學，但對結果抱持「隨緣」心態。他亦稱，過往其子女在內地讀書時表現不錯、自我要求嚴格，相信能很快適應香港急速的節奏。

教育局早前宣布新學年有32間小學加入實施小班教學，加上現正試行減收叩門位，意味全港小一叩門位再削減。其中油天小校長余佩琴預計小一叩門位將減至5個，但預料今年維持接獲逾200份叩門申請，相信競爭會更激烈。

余透露已接獲少量高才通人士子女的插班申請，但主要集中在高年級，相信對叩門競爭影響不大；該校今年可取錄逾10名高年級插班生，目前已接獲逾90份申請，當中約7至8成為內地生。

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居於荃灣區的家長陳小姐則指，兒子已獲派區內第3志願小學，但認為油天小屬區內名校，而丈夫為舊生，故在自行收生階段已跨區申請報讀，今日再到場叩門。她擔心入學競爭更激烈，故會多報3、4間學校，透露每月花逾8,000至9,000元為兒子報興趣班，如跆拳道及英文拼音課程等，亦會陪同練習面試技巧，有信心叩門成功；另稱不擔心因應23條立法更新小學課程內容，會遵從教育體制。

學生人口下降，本年參加小一統一派位人數只有19,204人，創近30年新低 。其中獲派首3個志願學校的滿意率為83.7%，連同自行分配學位階段，整體滿意率更達92.2%，兩項滿意率均創歷史新高。

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