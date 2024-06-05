小一派位｜派位結果出爐　家長憂減叩門位加劇競爭月花約九千報興趣班

▲ 家長到油蔴地天主教小學，遞交小一候補生申請表。（曾耀輝攝）

小一統一派位今（5日）放榜，整體滿意率達92.2%，創歷史新高，但今早仍有不少家長到位於油麻地的一間小學「叩門」。面對叩門位減少，有家長擔心競爭加劇，並稱每月花約9,000元為子女報興趣班，以準備小一入學；亦有經高才通計劃來港的家長稱，香港教育質素高，故安排子女來港升學。

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有家長由早上9時起，陸續到油麻地一間小學遞交申請表，惟未見人龍。居於荃灣區的家長陳小姐指，兒子獲派區內第三志願小學，但認為心儀學校屬區內名校，而丈夫亦是該校舊生，故在自行收生階段已跨區申請報讀，今日亦到場叩門。她亦稱，擔心全港叩門位減少下，入學競爭更為激烈，故會多報3至4間學校，並且每月會花逾8,000至9,000元為兒子報興趣班，如跆拳道、英文拼音課程（Phonics）等，有信心叩門成功；另稱不擔心因應23條立法更新小學課程内容，會遵從教育體制。

新學年起，高才通申請人的子女可入讀公營及直資學校，從事中醫藥行業、本年初透過高才通計劃來港的楊先生則指，「香港教育比較好」，為方便子女入讀小學，已搬到九龍區居住，亦會再多報幾間小學，但對叩門成功與否，抱持「隨緣」心態。他認為，小朋友對自己要求嚴格，相信能很快適應香港急速的節奏，亦對他的表現有信心。

油麻地天主教小學將於新學年轉為小班教學，故小一叩門位減至5個。校長余佩琴預料，會增加競爭，並提到去年有逾200人到學校叩門，預料今年申請人數相若。

學生人口下降，本年參加小一統一派位人數只有19,204人，創近30年新低 。其中獲派首3個志願學校的滿意率為83.7%，連同自行分配學位階段，整體滿意率更達92.2%，兩項滿意率均創歷史新高。

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