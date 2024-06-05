天使綜合症丨鄭俊弘夫婦發起辦慈善演唱會　 何雁詩：讓罕見能被看見

▲ 鄭俊弘和何雁詩發起舉辦慈善音樂會，盼令公眾更關注「天使綜合症」。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】「天使綜合症」是一種罕見的疾病，患有天使綜合症的孩子通常會表現發育遲緩、語言障礙、嚴重功能障礙、智力障礙、癲癇、斜視、吞嚥障礙等問題。演唱會發起人鄭俊弘 (Fred) 和何雁詩 (Stephanie) 的2歲兒子Asher不幸確診患上「天使綜合症」。

面對這一沉重消息，二人仍積極應對，希望以父母及演藝工作者的身份出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識。他們表示：「我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。 」

天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖 與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命

▲ 鄭俊弘和何雁詩在6月1日上《健康．旦》公布2歲兒子Asher患天使綜合症。

天使綜合症丨盼傳達三大理念

《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》盼以音樂傳達三大理念：

第一：提高意識，希望加深公眾對「天使綜合症」的認識，減少大眾對這種罕見疾病的誤解，並促進更多人關心和支持患者及其家人。

第二：社區凝聚，希望能成為一個連繫社區各階層的平台，讓外界共同關心和支持天使綜合症患者。促進人與人之間的連結，並營造一個溫暖、關愛、和共融的氛圍。

第三：資金籌集，音樂會門票所得收益及籌集資金，將全數撥捐予 3 個受惠機構：以支持「香港天使綜合症基金會」的運作、國際機構「F.A.S.T.」的科研計畫 以及「雲彩行動」。

慈善演唱會將於7 月 7 日（星期日）假戲曲中心大劇院舉行，榮幸邀請到幾位義不容辭的演出單位，包括：音樂總監Johnny Yim（嚴勵行），歌手蘇永康、方力申、JW王灝兒、小肥以及Regen C。

何雁詩表示：「感激大家對我們的鼓勵和支持，不過除了我們一家以外，還有很多罕見病患者以及其家庭的聲音等待被聽見。一步一步來，希望終有一天大家都能無所顧慮站出來，讓罕見能被看見。」

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同時，鄭俊弘夫婦亦分別在個人社交平台上載是次慈善演唱會海報，並同發一文寫道：

知道Asher患上天使綜合症之後，我們認識了許多本地的天使家庭。才了解到目前在香港，大概只有60個確診案例，和很多其他罕見病患者一樣，社會關注度相對較少。



作為父母、作為演藝工作者，我們希望能出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識，所以我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。



有賴各界有心人的支持，今次慈善演唱會門票所得收益，將全數撥捐予3個受惠機構：「香港天使綜合症基金會」、「F.A.S.T.」以及慈善演唱會協辦商「雲彩行動」。



在此特別感謝幾位義不容辭答應幫忙的朋友，包括：音樂總監 Johnny Yim（嚴勵行），演出歌手蘇永康、方力申、JW王灝兒、小肥以及RegenC.



感激大家對我們的鼓勵和支持，不過除了我們一家以外，還有很多罕見病患者以及其家庭的聲音等待被聽見。一步一步來，希望終有一天大家都能無所顧慮站出來，讓罕見能被看見。

《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》門票由年6月6日（星期四）起於戲曲中心售票處、網上及電話購票熱線公開發售。

▲ 《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》海報。

info

日期：7 月 7 日

時間：7:15pm

地點：戲曲中心

發起人：鄭俊弘/何雁詩

表演單位：蘇永康、方力申、JW 王灝兒、小肥、RegenC. 以及 Johnny Yim

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