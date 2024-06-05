  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天使綜合症丨鄭俊弘發起辦慈善演唱會　 何雁詩：讓罕見能被看見

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

鄭俊弘和何雁詩發起舉辦慈善音樂會，盼令公眾更關注「天使綜合症」。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】「天使綜合症」是一種罕見的疾病，患有天使綜合症的孩子通常會表現發育遲緩、語言障礙、嚴重功能障礙、智力障礙、癲癇、斜視、吞嚥障礙等問題。演唱會發起人鄭俊弘 (Fred) 和何雁詩 (Stephanie) 的2歲兒子Asher不幸確診患上「天使綜合症」。

面對這一沉重消息，二人仍積極應對，希望以父母及演藝工作者的身份出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識。他們表示：「我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。 」

天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命

鄭俊弘和何雁詩在6月1日上《健康．旦》公布2歲兒子Asher患天使綜合症。

天使綜合症丨盼傳達三大理念

《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》盼以音樂傳達三大理念：

第一：提高意識，希望加深公眾對「天使綜合症」的認識，減少大眾對這種罕見疾病的誤解，並促進更多人關心和支持患者及其家人。

第二：社區凝聚，希望能成為一個連繫社區各階層的平台，讓外界共同關心和支持天使綜合症患者。促進人與人之間的連結，並營造一個溫暖、關愛、和共融的氛圍。

第三：資金籌集，音樂會門票所得收益及籌集資金，將全數撥捐予 3 個受惠機構：以支持「香港天使綜合症基金會」的運作、國際機構「F.A.S.T.」的科研計畫 以及「雲彩行動」。

慈善演唱會將於7 月 7 日（星期日）假戲曲中心大劇院舉行，榮幸邀請到幾位義不容辭的演出單位，包括：音樂總監Johnny Yim（嚴勵行），歌手蘇永康、方力申、JW王灝兒、小肥以及Regen C。

何雁詩表示：「感激大家對我們的鼓勵和支持，不過除了我們一家以外，還有很多罕見病患者以及其家庭的聲音等待被聽見。一步一步來，希望終有一天大家都能無所顧慮站出來，讓罕見能被看見。」

點擊圖片放大
+9
+8

同時，鄭俊弘夫婦亦分別在個人社交平台上載是次慈善演唱會海報，並同發一文寫道：

知道Asher患上天使綜合症之後，我們認識了許多本地的天使家庭。才了解到目前在香港，大概只有60個確診案例，和很多其他罕見病患者一樣，社會關注度相對較少。

作為父母、作為演藝工作者，我們希望能出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識，所以我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。

有賴各界有心人的支持，今次慈善演唱會門票所得收益，將全數撥捐予3個受惠機構：「香港天使綜合症基金會」、「F.A.S.T.」以及慈善演唱會協辦商「雲彩行動」。

在此特別感謝幾位義不容辭答應幫忙的朋友，包括：音樂總監 Johnny Yim（嚴勵行），演出歌手蘇永康、方力申、JW王灝兒、小肥以及RegenC.

感激大家對我們的鼓勵和支持，不過除了我們一家以外，還有很多罕見病患者以及其家庭的聲音等待被聽見。一步一步來，希望終有一天大家都能無所顧慮站出來，讓罕見能被看見。

《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》門票由年6月6日（星期四）起於戲曲中心售票處、網上及電話購票熱線公開發售。

《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》海報。

info

日期：7 月 7 日
時間：7:15pm
地點：戲曲中心
發起人：鄭俊弘/何雁詩
表演單位：蘇永康、方力申、JW 王灝兒、小肥、RegenC. 以及 Johnny Yim

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
今日 10:00
天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
10:22 2024/06/03
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣
12:42 2024/06/01
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣

你可能感興趣

天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
今日 10:00
天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
10:22 2024/06/03
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣
12:42 2024/06/01
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣
鄭俊弘 何雁詩 娛樂人物職業 歌手 演員 演唱會 爸媽心聲 蘇永康 王灝兒 方力申

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤