癌症殺手｜40歲女子不煙不酒驚患胰臟癌　醫生：早期胰臟癌7成無症狀【附高危風險】

▲ 台灣一名40歲女子不煙不酒，驚患胰臟癌。

【胰臟癌／癌症／胰臟癌症狀／胰臟癌先兆】胰臟癌因早期症狀不明顯，往往發現時已是晚期，因此又有「癌王」之稱。台灣有胰臟科醫生分享一宗病例，指一名40歲女病人平時不煙不酒，體重無明顯下降，公司體檢抽血卻發現異樣，經檢查發現胰臟有一顆3厘米大小的腫瘤，高度懷疑是胰臟癌。

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據台灣胰臟科醫生林相宏在Facebook分享一宗病例，指一名40歲女病人平時無不良嗜好，不煙不酒；食慾雖不是非常好，但體重也無明顯下降，只是偶爾腹部有一點不適；而背部也沒有不對勁，只是有一般腰酸背痛感。

該名女病人接受公司體檢抽血，卻發現胰臟癌指標CA199異常升高，高達160 u/ml（而正常水平為< 37）。女病人接受斷層掃描後，更發現居然有一顆3厘米大的胰臟腫瘤；而肝臟、脾臟也都有陰影，疑似擴散，被高度懷疑是胰臟癌。

林相宏指，女病人的唯一發病風險，就只有其母有糖尿病，其他家族史並不清楚。他表示，像這種病例在臨床上其實不時會遇到。

早期胰臟癌7成無症狀

林相宏表示，7成的早期胰臟癌是無症狀的。運氣好的人，少數會因腫瘤引起胰臟發炎，導致肚痛或阻塞膽道，引起黃疸及臉色發黃。要如何早期發現胰臟癌？林相宏就提醒，要從高風險族群還未有症狀時，就開始接受篩檢，以下是5大先天及後天風險：

先天風險

胰臟癌家族史：此種病患發生胰臟癌的年紀往往較年輕，常常小於50歲。

特定遺傳基因突變者：除了胰臟癌外，同時也容易罹患乳癌、卵巢癌、大腸癌。

後天風險

吸煙：約佔胰臟癌患者30%。

喝酒

糖尿病：約有8成患者診斷胰臟癌時，會伴隨有新發現的糖尿病或是血糖偏高的現象。

肥胖：BMI超過25，尤其超過30更危險。

飲食習慣：喜歡高動物性油脂，常吃紅肉或是加工肉品，缺乏蔬果等膳食纖維。

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