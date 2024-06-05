備孕攻略｜夫婦要備孕男方有責養好精子 改變3個生活習慣提高精子質量

▲ 研究發現能在10點半前睡覺，精子質量會較好。

雖然出生率低，但仍然有夫婦希望生育做爸爸媽媽，可惜不育已成為都市人常見的都市病，據統計，每6對夫婦便有 1 對有不育的情況。對於男性來說，精子數量不足、活動力弱、及形態異常是最常見的男性不育問題。除了向專業醫生求診外，還可以從日常生活入手改變生活習慣，改善精子的健康提高太太的受孕幾率。

精子質量｜10點半前睡覺精子質量高

丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）追蹤調查了104名在丹麥就診的男子，當中48人擁有健康的精子，56人的精子則較差。從睡眠品質與精子質量進行分析發現，熬夜或晚睡的男性在精子數量偏少，且發育情形不佳，與世界衛生組織「健康精子」的定義相去甚遠。

再從睡眠習慣來分析，晚上10點30分前睡覺的男性，擁有正常優質精子數量，是10點30分至11點30分間入睡男性的2.75倍；比起11點30分之後才睡覺的男性，更是高出了3.97倍。

負責研究奧胡斯大學教授Hans Jakob Ingerslev 指出，男性想要維持好的精子質量，建議將睡眠時間提早，並持續睡眠7.5至8小時，會是較好的方式。

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精子質量｜禁慾可提高受孕機率？

有夫婦想增加懷孕的機會，會讓男方先禁慾數天保留精子，原來這種方法是不對。《新英格蘭醫學期刊》研究報告顯示，男性如禁慾6天後，精子的活動數量和比例將會達到低點，並且維持在較低的數量，禁慾期間精子的畸型比例也會隨之增加。

世界衛生組織表示，短時間禁慾（2～7日）有助於提升精子數量及精子活躍度，但時間過長卻會令精子氧化，反而損傷精子的DNA和細胞膜，影響精子的品質。

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精子質量｜有助增加精蟲品質的飲食

改變飲食習慣也能提高精子的質量，根據高雄榮民總醫院的資料，以下飲食可以提高精子的質量：

1. 蛋白質及維生素E：多吃富含高蛋白和維生素的食物有助於生殖細胞的發育，提高生育能力。

2. 鋅：海鮮類中如蝦、蟹、生蠔等，均富含鋅，鋅參與睪固酮及精子的製造，亦和精子的品質息息相關。

3. 脂肪酸：必須脂肪酸是人體細胞的必要成分，且可平衡人體體內的荷爾蒙；不飽合脂肪酸，尤其是Omega-3不飽合脂肪酸在體內可轉變為前列腺素衍生物，可促進生殖能力；而Omega-3脂肪酸主要含在深海魚類中，尤其是魚鱗發亮、魚體背部藍色的魚類；水溫越低，魚體內的Omega-3脂肪酸含量就越高。當然從植物中攝取也可以獲取Omega-3脂肪酸，例如堅果、胡桃、核桃、蕎麥、大豆、某些植物油(大豆油、紫蘇油、亞麻籽油、橄欖油、油菜籽油...)及深綠色葉狀蔬菜皆含有豐富的。

4. Q10：2004年Fertility & Sterility期刊與中發表中指出，輔酶Q10是一種抗氧化劑，它可對抗細胞在生成細胞膜及其他構造所遭遇的氧化反應，研究人員發現補充精蟲的活動力明顯增加，這是因為輔酶Q10增加所造成的結果。

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