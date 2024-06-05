網絡熱話｜67歲父退休狂做運動　常帶1種氣味回家兒子生疑　網民：下一個何生？

【澳寶味／父親／退休／運動／羽毛球】做運動能夠強身健體，但做這種「運動」未必人人能夠接受！一名港男發現退休多年的爸爸突然熱衷於打羽毛球，近日更時常與友人外出。奇怪的是，爸爸運動回家不但沒有汗味，全身更散發著一股「澳寶味」，難怪令男事主想入非非。

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退休父親運動後帶1氣味回家

該名港男在「連登討論區」發文，指父親年屆67歲，近年開始退休生活，偶爾會做兼職。慶幸退休這幾年間，父親認識了一班志同道合的朋友，經常一放假就會約出去打羽毛球，保持良好運動習慣。不過男事主近日發現父親行徑怪異，似乎有意隱瞞行蹤。

老豆近排成日話去做運動，不過返到屋企嗰時已經成浸澳寶味。

3大疑點揭出軌端倪

男事主列出3大疑點，推測父親聲稱與朋友做運動，實際上是去召妓。首先，男事主指父親以往做完運動回家，身上正常會有汗臭味，但近日運動後回家，身上竟然帶著一股「澳寶味同止汗劑味」，與以前「臭崩崩」的他截然不同。據悉，大多嫖妓場所使用「澳寶」品牌的沐浴露，故大眾將「澳寶味」借代嫖客。

第二，男事主好奇之下偷看父親電話的Whatsapp記錄，發現他與朋友的談話內容通常圍繞著「下星期不如去邊個場玩」，地點多約在「油麻地附近好唔好、九龍城嗰頭好唔好、土瓜灣掂唔掂」。事主坦言覺得父親有所隱瞞，出去並非純粹運動那麼簡單。

第三，男事主終於忍不住開口問父親運動場地的情況，父親不假思索且對答流暢，指當日場地很靜，人很少，打得很開心。惟事後事主上網翻查，發現當日場地有其他比賽進行中，父親根本不可能租用場地，揭發父親謊言。

有一日我頂唔順，我主動問佢，當然係扮冇嘢咁，問佢頭先去咗邊個場。佢又即刻答到我，又話嗰個場嗰日咁啱靜英英、冇咩人，打得好開心。不過我事後search返，發現嗰個時間嗰個場係打緊學界賽，即係佢好明顯係講緊大話。

男事主識穿父親的謊言後，欲「篤爆」父親，且有意將真相告知媽媽，不想媽媽被蒙在鼓內。但他亦擔心媽媽得悉真相後，可能難以接受，心情非常矛盾。

網民嘲：下一個何生

帖文下有網民留言，笑指父親沒有說謊，的確是去做另類「運動」，或成為「下一個何生」。亦有網民指所謂的「澳寶味」只是都市傳說，有可能是父親運動後洗完澡才回家。亦有網民建議「隻眼開隻眼閉算啦」，別節外生枝影響家庭和睦。男事主最終在留言區回覆網民指「覺得好似唔講出口好啲」，避免傷害媽媽。

長者運動5大建議

根據2020年世界衛生組織發布《關於身體活動和久坐行為的指南》，建議65歲或以上的健康長者可遵從5大運動要點：

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應定期進行體能活動

每星期進行最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動；或最少75至150分鐘劇烈強度的帶氧體能活動；或最少相等於混合中等和劇烈強度活動模式的時間。身體適應此運動強度後，可進一步調整運動時間：前者增加至300分鐘以上；後者增至150分鐘以上。

每星期有2天或以上，進行中等或更高強度針對所有主要肌肉群的強化肌肉活動

每星期有3天或以上，進行多種著重平衡和力量訓練的中等或更高強度體能活動，作為每星期體能活動的一部分，可提升身體功能和預防跌倒

減少久坐時間，可進行任何強度（包括低強度）的體能活動來替代久坐

雖然做運動有益身心，但世界衛生組織亦提醒長者要量力而為，應在自身能力允許的範圍內進行體能活動，並按其體能水平調整參與體能活動的程度，從進行少量體能活動開始，然後逐漸增加活動的頻率、強度和持續時間，方可將運動習慣持之以恆。

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