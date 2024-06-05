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父親節｜香港街市升級九龍城寨主題　父親節推$10城寨叉燒飯

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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「四仔」張文傑親試城寨叉燒飯。

今個6月有幾個節日，不少商場都推出主題活動，如由6月起一連5個週末﹙包括端午節、父親節及7.1假期﹚，《白紙市集》與朗豪坊帶來首個烘焙主題市集《紙紙的烘焙日記》；而位於東涌的「香港街市」，將「九龍城寨主題街市」內的打卡位升級，更推出「好想錫爹哋」、「復刻九龍城寨父親節打卡賞」及「城寨美食復刻價」，為爸爸們打氣。

早於2016年逸東街市已變身為具香港特色的「香港街市」，並以「九龍城寨」為設計藍本，呈現7、80年代的城寨風貌，適逢最近《九龍城寨之圍城》成為城中熱話，「香港街市」將多個打卡位包括髮廊、戲院、涼茶舖、當舖、霓虹招牌及英式郵筒升級，更邀得「四仔」張文傑（German）及「魚蛋妹」王尹菁親臨宣傳。

多個復刻九龍城寨場景。

當中最引人注目是重塑昔日飛機在啟德機場升降的情景，場內掛有約11米長的巨型飛機模型，由香港著名紮作工藝大師夏中建製作，以黃帝布、鐵綫及角鐵等物料製作；飛機外觀及機身設計均參照實物，以電腦科技按比例造成，而且造型極為細緻。

11米巨型紙紮飛機模型

父親節期間，香港街市也會推出一連串優惠，慰勞各位爸爸，包括：

由即日起至6月16日，「香港街市」會員於當日消費滿$338 ，即送限定父親節禮包（包括啤酒一罐，砵仔糕3個及魚蛋半磅）；父親節當日到場打卡免費請食魚蛋一串（限量100串），亦可以「復刻價」購買城寨懷舊美食，包括：$1一個砵仔糕 （限200件）、$2一件白糖糕（限200件）、$8半磅城寨風味魚蛋（限60份）及$10一份城寨叉燒飯（限60份）！

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