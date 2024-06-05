性侵同事｜涉性侵邊緣智商女同事　6旬保安員否認企圖強姦及非禮受審

▲ 高等發院。（資料圖片）

61歲夜更保安員涉於商場當夜更時，於5個月內於保安當值休息室兩度非禮邊緣智商的31歲女同事，另涉兩度企圖強姦對方，女事主反抗掙扎及嘗試推開對方，男保安最終放棄。女事主其後向社福機構導師求助，涉案男保安其後被捕，今（5日）於高等法院否認兩項非禮及兩項企圖強姦罪，案件開審。

被告吳兆榮（61歲），案發時為保安員，被控兩項非禮及兩項企圖強姦罪，事發於2021年5月至10月期間。

控方開案詞指，被告及當時30至31女事主X為全職夜更保安員，X智商為74。案發期間，被告與X均當值，被告砌詞要求X進入保安休息室，作出一連串侵犯，包括非禮其下體及胸部等。控方指被告曾兩度企圖強姦X，X反抗掙扎及嘗試推開被告，被告其後放棄。控方指X於4次事件中，均不同意相關身體接觸。

控方指X於同年11月向社福機構導師求助，涉案男保安其後被捕。控方指，心理學家替X之智力及適應能力作評估後撰寫報告，稍後將出庭作供。

聆訊明（6日）續。

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