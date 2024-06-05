  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 15:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

性侵同事｜涉性侵邊緣智商女同事　6旬保安員否認企圖強姦及非禮受審

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

高等發院。（資料圖片）

61歲夜更保安員涉於商場當夜更時，於5個月內於保安當值休息室兩度非禮邊緣智商的31歲女同事，另涉兩度企圖強姦對方，女事主反抗掙扎及嘗試推開對方，男保安最終放棄。女事主其後向社福機構導師求助，涉案男保安其後被捕，今（5日）於高等法院否認兩項非禮及兩項企圖強姦罪，案件開審。

被告吳兆榮（61歲），案發時為保安員，被控兩項非禮及兩項企圖強姦罪，事發於2021年5月至10月期間。

控方開案詞指，被告及當時30至31女事主X為全職夜更保安員，X智商為74。案發期間，被告與X均當值，被告砌詞要求X進入保安休息室，作出一連串侵犯，包括非禮其下體及胸部等。控方指被告曾兩度企圖強姦X，X反抗掙扎及嘗試推開被告，被告其後放棄。控方指X於4次事件中，均不同意相關身體接觸。

控方指X於同年11月向社福機構導師求助，涉案男保安其後被捕。控方指，心理學家替X之智力及適應能力作評估後撰寫報告，稍後將出庭作供。

聆訊明（6日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

冒牌藥品｜3店及倉庫藏逾五千件冒牌藥粧　市值62萬元　5男女被捕
今日 12:22
冒牌藥品｜3店及倉庫藏逾五千件冒牌藥粧　市值62萬元　5男女被捕
上訴駁回｜貼震動器非禮港鐵女乘客囚2周　醫生上訴被駁回即時服刑
今日 13:06
上訴駁回｜貼震動器非禮港鐵女乘客囚2周　醫生上訴被駁回即時服刑
性罪行｜政府倡分階段擴大性罪行查核範圍　將涵蓋大學迎新營
18:02 2024/06/04
性罪行｜政府倡分階段擴大性罪行查核範圍　將涵蓋大學迎新營

你可能感興趣

冒牌藥品｜3店及倉庫藏逾五千件冒牌藥粧　市值62萬元　5男女被捕
今日 12:22
冒牌藥品｜3店及倉庫藏逾五千件冒牌藥粧　市值62萬元　5男女被捕
上訴駁回｜貼震動器非禮港鐵女乘客囚2周　醫生上訴被駁回即時服刑
今日 13:06
上訴駁回｜貼震動器非禮港鐵女乘客囚2周　醫生上訴被駁回即時服刑
性罪行｜政府倡分階段擴大性罪行查核範圍　將涵蓋大學迎新營
18:02 2024/06/04
性罪行｜政府倡分階段擴大性罪行查核範圍　將涵蓋大學迎新營
保安 罪案 全職

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤