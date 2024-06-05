尿毒症年輕化｜30歲女頭暈入院揭患尿毒症腎損難逆轉　醫生惋惜：接連3人確診

【尿毒症／腎病／頭暈／頭痛】身體出現任何不適都不容忽視！內地一間醫院近日接連收到3名女性尿毒症患者，多名女子平日身體健康、除了偶爾出現頭暈頭痛外並無異樣，不料求醫後卻被確診患尿毒症，腎功能受損嚴重需進行透析治療。醫生指出，腎臟被稱為「沉默的器官」，早期患病可以無任何不適，加上年輕人常常因防患意識淡薄，容易忽略病情，導致病情嚴重惡化。

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綜合內媒及《新聞熱點》報道，寧波市中醫院腎臟科日前一連接收3名尿毒症女性患者，一名31歲女子平日喜愛運動減壓，惟半年前開始感到頭痛頭暈，當時以為只是壓力太大未有在意，直到近日出現劇烈頭痛才到醫院求醫，結果發現血壓高達226/140mmHg，血肌酸酐高達911μmoI/L，患上惡性高血壓且腎功能嚴重受損，確診患上尿毒症，需接受腹膜透析治療；另外兩名36歲及31歲女子，則是因為頭暈入院，入院時血壓分別達213/146mmHg及174/98mmHg，兩人腎功能同樣受損、確診患上尿毒症，需接受透析治療。

據悉，3名患者皆患有基礎慢性腎臟疾病，加上勞累、血壓增高等誘因，又未有及時求醫導致病情嚴重惡化。寧波市中醫院副院長、腎病科學科帶頭人蔡旭東接受媒體訪問時指，腎臟經常被稱為「沉默的器官」，早期患病可以無任何不適，直到腎臟功能明顯降低時才會出現疲倦、噁心嘔吐、高血壓、夜尿增加等症狀。隨著病情惡化，血壓升高到某個程度時，患者會出現頭暈頭痛症狀，但不少人會以為只是普通不適，未有發現是慢性腎臟病的先兆，加上年輕人常常因防患意識淡薄，容易忽略病情，才導致病情嚴重惡化。

尿毒症日趨年輕化

對於尿毒症年輕化的狀況，蔡醫生呼籲大眾應積極控制可致腎功能受損的疾病、切勿濫用藥物、平日多做運動增強體質、飲食注意健康及均衡營養、多喝水，少捱夜及避免忍尿。此外，出現以下5大成因及4大警號亦應及早留意、盡早求醫：

尿毒症5大成因

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長期捱夜： 腎臟排毒及代謝功能受到干擾，導致體內代謝廢物與毒素含量增加，令人體免疫力紊亂，加重腎臟負擔。

腎臟排毒及代謝功能受到干擾，導致體內代謝廢物與毒素含量增加，令人體免疫力紊亂，加重腎臟負擔。 經常忍尿： 忍尿容易導致泌尿道感染及腎盂腎炎（Pyelonephritis）發生，長此以往，腎臟反覆感染，可能會發展為尿毒症。

忍尿容易導致泌尿道感染及腎盂腎炎（Pyelonephritis）發生，長此以往，腎臟反覆感染，可能會發展為尿毒症。 飲食過鹹、長期攝取高蛋白： 腎臟是排泄鈉的主要器官，飲食過鹹可增加腎臟負擔，再加鹽分會於體內鎖住水分，導致水分難以排出，加重腎臟負擔；長期高蛋白攝取也會增加腎臟負擔，例如常宵夜吃火鍋、燒烤等，使腎臟長期處於過勞狀態。

腎臟是排泄鈉的主要器官，飲食過鹹可增加腎臟負擔，再加鹽分會於體內鎖住水分，導致水分難以排出，加重腎臟負擔；長期高蛋白攝取也會增加腎臟負擔，例如常宵夜吃火鍋、燒烤等，使腎臟長期處於過勞狀態。 濫用藥物： 腎臟是人體代謝藥物的主要器官，過量用藥會對腎臟產生壓力，亦可能會因藥物作用而受損，部分藥物中存在腎毒性藥物，亦可以對腎臟造成直接損傷，後果極為嚴重。

腎臟是人體代謝藥物的主要器官，過量用藥會對腎臟產生壓力，亦可能會因藥物作用而受損，部分藥物中存在腎毒性藥物，亦可以對腎臟造成直接損傷，後果極為嚴重。 未有及時控制慢性病：尿毒症一般由許多慢性疾病惡化而來，如高血壓、高尿酸、高血糖等，沒有儘早幹預便可能會演變成尿毒症。

尿毒﻿症4大警號

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身體及面部浮腫： 尤其早上起床時，眼瞼出現浮腫。

尤其早上起床時，眼瞼出現浮腫。 面色變化： 有貧血貌，例如明顯蒼白、臉色泛黃。

有貧血貌，例如明顯蒼白、臉色泛黃。 排尿異常： 夜尿增多，尿中多泡沫，也要注意有無腎臟病。

夜尿增多，尿中多泡沫，也要注意有無腎臟病。 腰酸、腰痛：部分腎臟病患者會出現腰酸腰痛，不容忽視。

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