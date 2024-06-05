  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尿毒症年輕化｜30歲女頭暈入院揭患尿毒症腎損難逆轉　醫生惋惜：接連3人確診

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【尿毒症／腎病／頭暈／頭痛】身體出現任何不適都不容忽視！內地一間醫院近日接連收到3名女性尿毒症患者，多名女子平日身體健康、除了偶爾出現頭暈頭痛外並無異樣，不料求醫後卻被確診患尿毒症，腎功能受損嚴重需進行透析治療。醫生指出，腎臟被稱為「沉默的器官」，早期患病可以無任何不適，加上年輕人常常因防患意識淡薄，容易忽略病情，導致病情嚴重惡化。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

綜合內媒及《新聞熱點》報道，寧波市中醫院腎臟科日前一連接收3名尿毒症女性患者，一名31歲女子平日喜愛運動減壓，惟半年前開始感到頭痛頭暈，當時以為只是壓力太大未有在意，直到近日出現劇烈頭痛才到醫院求醫，結果發現血壓高達226/140mmHg，血肌酸酐高達911μmoI/L，患上惡性高血壓且腎功能嚴重受損，確診患上尿毒症，需接受腹膜透析治療；另外兩名36歲及31歲女子，則是因為頭暈入院，入院時血壓分別達213/146mmHg及174/98mmHg，兩人腎功能同樣受損、確診患上尿毒症，需接受透析治療。

據悉，3名患者皆患有基礎慢性腎臟疾病，加上勞累、血壓增高等誘因，又未有及時求醫導致病情嚴重惡化。寧波市中醫院副院長、腎病科學科帶頭人蔡旭東接受媒體訪問時指，腎臟經常被稱為「沉默的器官」，早期患病可以無任何不適，直到腎臟功能明顯降低時才會出現疲倦、噁心嘔吐、高血壓、夜尿增加等症狀。隨著病情惡化，血壓升高到某個程度時，患者會出現頭暈頭痛症狀，但不少人會以為只是普通不適，未有發現是慢性腎臟病的先兆，加上年輕人常常因防患意識淡薄，容易忽略病情，才導致病情嚴重惡化。

尿毒症日趨年輕化

對於尿毒症年輕化的狀況，蔡醫生呼籲大眾應積極控制可致腎功能受損的疾病、切勿濫用藥物、平日多做運動增強體質、飲食注意健康及均衡營養、多喝水，少捱夜及避免忍尿。此外，出現以下5大成因及4大警號亦應及早留意、盡早求醫：

尿毒症5大成因

點擊圖片放大
+6
+5

 

  • 長期捱夜：腎臟排毒及代謝功能受到干擾，導致體內代謝廢物與毒素含量增加，令人體免疫力紊亂，加重腎臟負擔。
  • 經常忍尿：忍尿容易導致泌尿道感染及腎盂腎炎（Pyelonephritis）發生，長此以往，腎臟反覆感染，可能會發展為尿毒症。
  • 飲食過鹹、長期攝取高蛋白：腎臟是排泄鈉的主要器官，飲食過鹹可增加腎臟負擔，再加鹽分會於體內鎖住水分，導致水分難以排出，加重腎臟負擔；長期高蛋白攝取也會增加腎臟負擔，例如常宵夜吃火鍋、燒烤等，使腎臟長期處於過勞狀態。
  • 濫用藥物：腎臟是人體代謝藥物的主要器官，過量用藥會對腎臟產生壓力，亦可能會因藥物作用而受損，部分藥物中存在腎毒性藥物，亦可以對腎臟造成直接損傷，後果極為嚴重。
  • 未有及時控制慢性病：尿毒症一般由許多慢性疾病惡化而來，如高血壓、高尿酸、高血糖等，沒有儘早幹預便可能會演變成尿毒症。

尿毒﻿症4大警號

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 身體及面部浮腫：尤其早上起床時，眼瞼出現浮腫。
  • 面色變化：有貧血貌，例如明顯蒼白、臉色泛黃。
  • 排尿異常：夜尿增多，尿中多泡沫，也要注意有無腎臟病。
  • 腰酸、腰痛：部分腎臟病患者會出現腰酸腰痛，不容忽視。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【食用安全】24歲男子日飲最少3罐可樂　致晚期尿毒症洗足10年腎
11:20 2020/11/03
【食用安全】24歲男子日飲最少3罐可樂　致晚期尿毒症洗足10年腎
【食物安全】男子食凍西瓜消暑食出禍 嚴重肚瀉3日無小便引發尿毒症
13:41 2022/08/18
【食物安全】男子食凍西瓜消暑食出禍 嚴重肚瀉3日無小便引發尿毒症
【食用安全】男子連續20天狂吃1種水果　全身乏力確診尿毒症需洗腎
11:31 2023/06/27
【食用安全】男子連續20天狂吃1種水果　全身乏力確診尿毒症需洗腎

你可能感興趣

【食用安全】24歲男子日飲最少3罐可樂　致晚期尿毒症洗足10年腎
11:20 2020/11/03
【食用安全】24歲男子日飲最少3罐可樂　致晚期尿毒症洗足10年腎
【食物安全】男子食凍西瓜消暑食出禍 嚴重肚瀉3日無小便引發尿毒症
13:41 2022/08/18
【食物安全】男子食凍西瓜消暑食出禍 嚴重肚瀉3日無小便引發尿毒症
【食用安全】男子連續20天狂吃1種水果　全身乏力確診尿毒症需洗腎
11:31 2023/06/27
【食用安全】男子連續20天狂吃1種水果　全身乏力確診尿毒症需洗腎
健康問題 治療 壓力 手術 長期病 宵夜 過勞 醫生 頭暈 高血壓

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時不靠咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時不靠咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
不一樣的爸媽丨符曉薇歷兩次喪子之痛　陳柏宇與太太互相扶持走出陰霾
不一樣的爸媽丨符曉薇歷兩次喪子之痛　陳柏宇與太太互相扶持走出陰霾
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）