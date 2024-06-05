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零售市道｜丘應樺：目前沒計劃為政府物業提供租金寬減

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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商務及經濟發展局局長丘應樺。（梁偉榮攝）

本港近期多商戶執笠，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府轄下的物業是由不同政策局及部門負責管理，按有關政策，例如公開競投將物業招租，公眾街市及熟食中心屬政府物業的一部分，當局目前沒有計劃推出租金寬減措施。

新民黨議員何敬康今日就支援零售企業提出口頭質詢，關注政府有否計劃為轄下物業，包括公眾街市及熟食中心的商户推出租金寬減等措施，以及政府部門有何計劃為本港中小型零售商户提供支援，以協助其渡過目前的零售市道難關。

低息貸款計劃批出近190億元貸款

丘應樺表示，為協助受疫情打擊的企業解決資金周轉問題，政府在2020年4月，在中小企融資擔保計劃下推出百份百企業的特別擔保產品，為中小企業提供特惠低息貸款，截至2024年3月底，計劃已向經營零售業的中小企業批出近190億元貸款，惠及逾6000間及接近5.3萬名僱員。

批發及零售界議員邵家輝指，有在政府物業下的商戶，生意額下跌3至4成，促政府盡快跟商戶商討租金情況，讓他們順利過渡。

選委界議員江玉歡關注，局方會否考慮盡快仿效其他經濟體般，研究香港零售業未來發展路向，就零售業將來發展提供科學化建議。

成立電子商貿小組研發展路向

丘應樺回應指，在商經局下，已成立電子商貿小組去研究之後的相關發展路向，因電子銷售屬全球趨勢。他續指，商經局轄下亦成立了銀髮經濟發展小組，針對老化齡的經濟發展，研究如何幫助中小企業繼續發展下去。

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記者：戴朗希

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